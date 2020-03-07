Грегг Попович: «Олимпийские игры важны, но Дюрант должен позаботиться и о «Нетс»

Главный тренер «Сан-Антонио» и сборной США Грегг Попович прокомментировал попадание форварда «Бруклина» Кевина Дюранта в расширенный состав на Олимпийские игры-2020 в Токио. По его словам, игрок должен быть готов показать себя, при этом найти баланс между тренировками со сборной и клубом.

Напомним, Дюрант пропускает текущий сезон после разрыва ахилла в финальной серии плей-офф-2019.

— В такой ситуации мне бы хотелось, чтобы Кевин был полностью готов к действию: тренировки, игра 5 на 5, — сказал Попович ESPN. — Он и его клуб должны быть уверены, что пришло время играть. Мне не хочется, чтобы он был готов на 60 или 70 процентов, чтобы начал набирать форму только из-за Олимпиады.

Олимпийские игры важны, но ему нужно позаботиться о карьере в «Нетс». Если он не будет полностью готов к игре летом, то я бы предпочел, чтобы он подумал именно об этом.