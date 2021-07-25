Алексеев прокомментировал ничью с бразильянками на Олимпиаде

Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев прокомментировал ничью с командой Бразилии.

Россиянки сыграли вничью 24:24 с бразильянками в своем первом матче на групповом этапе Олимпиады. Во вторник они встретятся со Швецией.

«Мы знали, что бразильянки — довольно сильная команда, где собраны игроки из ведущих клубов Европы. Понимали, что просто не будет. На Олимпиаде вообще проходных матчей не будет, особенно в нашей группе. Все игры будут «мяч-в-мяч». У нас было очень много потерь. Наше преимущество доходило до трех мячей. Казалось, еще один-два забьем и будет задел. Но в эти моменты мы потеряли много мячей. Просто отдали в руки сопернику», — цитирует Алексеева РИА Новости.