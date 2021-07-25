Олимпиада
Токио-2020
Гандбол
Новости
Медальный зачет Таблицы (М) Таблицы (Ж) Календарь Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Гандбол

Алексеев прокомментировал ничью с бразильянками на Олимпиаде

08:32

Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев прокомментировал ничью с командой Бразилии.

Россиянки сыграли вничью 24:24 с бразильянками в своем первом матче на групповом этапе Олимпиады. Во вторник они встретятся со Швецией.

«Мы знали, что бразильянки — довольно сильная команда, где собраны игроки из ведущих клубов Европы. Понимали, что просто не будет. На Олимпиаде вообще проходных матчей не будет, особенно в нашей группе. Все игры будут «мяч-в-мяч». У нас было очень много потерь. Наше преимущество доходило до трех мячей. Казалось, еще один-два забьем и будет задел. Но в эти моменты мы потеряли много мячей. Просто отдали в руки сопернику», — цитирует Алексеева РИА Новости.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210725/gandbol-1742754984.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

Есть первое золото России! Бацарашкина вырвала его в фантастическом финале в стрельбе, несмотря на сбой электроники
Морской парад с участием кораблей ТОФ и ВМС Вьетнама состоялся во Владивостоке
Закрывают небо: неизвестные насекомые оккупировали Тверскую область
Что стало с бассейном из-за которого избили сына Стаса Пьехи
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
3
Офсайд