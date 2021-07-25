Дмитриева о ничьей со сборной Бразилии: «Обидно за такой результат»

Российская гандболистка Дарья Дмитриева прокомментировала ничью российской команды в матче с Бразилией на групповом этапе Олимпиады в Токио (24:24).

«Если честно, могли сегодня и победить. Очень много нереализованных моментов. Возможно, сказалось волнение, потому что к Олимпийским играм готовились очень долго. Обидно за такой результат. Нужно пересмотреть матч, подумать и провести работу над ошибками», — передает слова Дмитриевой Telegram-канал ОКР.

27 июля россиянки сыграют со сборной Швеции.