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Дмитриева о ничьей со сборной Бразилии: «Обидно за такой результат»

09:23
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Российская гандболистка Дарья Дмитриева прокомментировала ничью российской команды в матче с Бразилией на групповом этапе Олимпиады в Токио (24:24).

«Если честно, могли сегодня и победить. Очень много нереализованных моментов. Возможно, сказалось волнение, потому что к Олимпийским играм готовились очень долго. Обидно за такой результат. Нужно пересмотреть матч, подумать и провести работу над ошибками», — передает слова Дмитриевой Telegram-канал ОКР.

27 июля россиянки сыграют со сборной Швеции.

Дополнительная информация:

https://t.me/olympic_russia

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Виктория Кравченко все материалы автора

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