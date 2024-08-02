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Париж-2024

Сегодня, 17:45

«У нас большие претензии к судейству». Бладцева стала жертвой предвзятости?

Батутистка Бладцева считает, что потерпела самое тяжелое поражение в жизни
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Прыгунья на батуте Анжела Бладцева и ее тренер Елена Федоренчик
Анжела Бладцева и ее тренер Елена Федоренчик.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Российская батутистка считает, что потерпела самое тяжелое поражение в жизни, а ее тренер уверен, что Анжела должна была подняться на пьедестал.

Российская прыгунья на батуте Анжела Бладцева не смогла сдержать слез после олимпийского турнира. Сегодня, 2 августа, спортсменка заняла пятое место на Играх в Париже.

— На душе пусто, — начала общение со СМИ Бладцева. — С самого начала все пошло не так. Мне стыдно смотреть. День не мой. Я не скажу, что я волновалась. Обычно меня сразу трясет. Я ехала за золотом. (Плачет.) Мне понравилась Олимпиада, на нас никто не давил, никто в деревне против нас не был. Это самое тяжелое поражение в жизни.

А вот представительница Белоруссии Виолетта Бордиловская чувствовала себя радостно по окончании олимпийского турнира.

— Мне очень радостно. Не верится. Показалось, что британка была не лучше? Да, мне тоже так показалось. Почему она выше? Это сложный вопрос. Белорусам хочу сказать — верьте в себя, — сказала Бордиловская.

Прыгунья на батуте Анжела Бладцева
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Не справилась с психологией. Молодая

В то же время главный тренер сборной Алексей Рыжков заявил о больших претензиях к судейству на олимпийском турнире.

— Будете ли подавать протест?

— У нас в правилах протесты на оценивание исполнения не подаются.

— Сказалось ли на атмосфере, что команда неполная? Хватало ли поддержки?

— Самое главное — уметь абстрагироваться и настроить спортсмена на работу, на результат. Было непросто, но грамотный настрой на отбор и участие... Нужно уметь абстрагироваться и уметь тренеру настроить спортсмена. Не хочу обсуждать все иные моменты, но в принципе все нормально.

Анжела Бладцева стала пятой на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Париже. Бладцева оступилась в олимпийском финале. Как же так?

— К вам нормально относились? Никаких проблем на бытовом уровне не было?

— Вообще никаких. Отношения и в деревне, и в семье спортивной мировой нормальные и адекватные. Мы сейчас сидим с президентом федерации. У нас очень большие претензии к судейству. Анжела — спортсменка высочайшего уровня. При любом раскладе она не могла получить такую низкую оценку в технике. К сожалению, имеем то, что имеем. Да, она не справилась с психологией. Молодая она. Просто непонятно. Она сто процентов должна была войти в тройку, даже с таким выступлением. На наш взгляд, это стопроцентное попадание в тройку призеров. Даже если неспециалисты сравнят ее выступление с призерами, то разницу увидит даже непрофессионал.

Прыгунья на батуте Анжела Бладцева
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Cама себе проиграла 3 балла

— Как Анжела себя чувствует?

— Она расстроилась, что выступила хуже своего уровня. Вы можете посмотреть, у нас в апреле проходил чемпионат России. Лидеры набирали за 58 баллов. А она сейчас набрала чуть больше 55 баллов. Анжела сама себе проиграла 3 балла. Это космос в батуте.

— Она сказала, что ждала от себя золота. Не могла ли она перегореть?

— Я не скажу, что она себя накрутила. Задача стояла максимальная. Ей это по силам. На сегодняшний день она одна из сильнейших спортсменок мира. Это просто топ-спортсмен в мире. Мы ставили планку - только золото. Будем разбираться. Но отсутствие международной практики... Когда ты не мелькаешь перед судьями, то они тебя начинают забывать. Хотя нужно учесть, что в этом году она стала обладателем общего зачета Кубка мира. Видимо, этого оказалось мало. Ее соперники выступали на протяжении четырех лет, показывали результаты на международных соревнованиях. Это играет свою роль.

Анжела Бладцева. Биография Анжелы Бладцевой: жизнь и карьера российской участницы Олимпиады

— Она девочка амбициозная?

— Очень! С самых юных лет она на всех первенствах мира ставила задачу — только первое место! Она достигала этого. Конечно, когда вошла в основную команду, случилось то, что случилось. Но у нас есть конкурентная среда внутри страны. Это подстегивает к саморазвитию. Девчонки, наши лидеры, показывали очень хорошие результаты, даже на международной арене. Сейчас очень глубоко займусь анализом Кубков мира до этого и сейчас. Но уже сейчас могу сказать, что она прошла никак не хуже тех соревнований, где становилась победителем. Я имею в виду, на Кубках мира.

Прыгунья на батуте Анжела Бладцева
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— На следующей Олимпиаде будет нацелена на золото?

— Конечно! Благодаря политике президента федерации подрастает очень хорошая смена. Думаю, что конкуренция к 2028 году будет очень достойная. Естественно, мы ставим задачи завоевывать золотые медали.

— Дай бог уже будет сборная, а не как сейчас.

— Я думаю, все получится. Рано или поздно все закончится. И нынешняя ситуация тоже. Мы смотрим с оптимизмом. Скажу честно: злее будем. У нас есть абсолютная поддержка дома, в лице нашего государства, федерации, нашего министерства спорта. Уверен, что все у нас получится.

Олимпиада
Анжела Бладцева
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