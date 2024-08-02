Тренер сборной России по прыжкам на батуте считает, что Бладцеву засудили на Олимпиаде

Тренер российской батутистки Анжелы Бладцевой Алексей Рыжков рассказал журналистам о претензиях к судейству финала олимпийского турнира по прыжкам на батуте в Париже.

«Мы сейчас сидим с президентом Федерации прыжков на батуте (Николай Макаров — Прим. «СЭ»). У нас очень большие претензии к судейству. Анжела — спортсменка высочайшего уровня. При любом раскладе она не могла получить такую низкую оценку в технике. К сожалению, имеем то, что имеем. Да, она не справилась с психологией. Молодая она. Просто не понятно. Она сто процентов должна была войти в тройку, даже с таким выступлением. Даже если неспециалисты сравнят ее выступление с выступлениями призеров, то увидят разницу», — сказал Рыжков.

В финале 19-летняя россиянка набрала 55,020 балла и заняла пятое место. После своего выступления Бладцева не смогла сдержать слез. Победительницей Олимпиады стала британка Бриони Пейдж (56,480), серебро взяла Виолетта Бордиловская из Белоруссии (56,060).

Российские и белорусские спортсмены выступают на Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом.