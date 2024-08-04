Белорусский батутист Литвинович назвал журналистов на Олимпиаде провокаторами

Батутист Иван Литвинович выиграл золото на Играх в Париже. Белорусский спортсмен набрал 63,090 балла. Он стал первым спортсменом, выступавшим под нейтральным флагом на Олимпиаде, которому удалось завоевать золотую медаль.

После соревнований спортсмен резко отреагировал на вопрос журналистов о его участии в Играх.

«Я не хочу отвечать на эти вопросы. Вы задаете эти вопросы, чтобы спровоцировать меня. Я отвечу только на вопросы о спорте», — передает слова Литвиновича InsideTheGames.

23-летний Литвинович стал двукратным олимпийским чемпионом. Он завоевал золото на Играх в Токио-2020. Также он дважды выигрывал чемпионат мира и один раз — чемпионат Европы.