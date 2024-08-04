Белорусский батутист Литвинович назвал журналистов на Олимпиаде провокаторами
Батутист Иван Литвинович выиграл золото на Играх в Париже. Белорусский спортсмен набрал 63,090 балла. Он стал первым спортсменом, выступавшим под нейтральным флагом на Олимпиаде, которому удалось завоевать золотую медаль.
После соревнований спортсмен резко отреагировал на вопрос журналистов о его участии в Играх.
«Я не хочу отвечать на эти вопросы. Вы задаете эти вопросы, чтобы спровоцировать меня. Я отвечу только на вопросы о спорте», — передает слова Литвиновича InsideTheGames.
23-летний Литвинович стал двукратным олимпийским чемпионом. Он завоевал золото на Играх в Токио-2020. Также он дважды выигрывал чемпионат мира и один раз — чемпионат Европы.
Источник: InsideTheGames
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