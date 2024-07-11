Биография Анжелы Бладцевой: жизнь и карьера российской участницы Олимпиады

История прыгуньи на батуте, которая допущена на Игры в Париж.

Анжела Викторовна Бладцева

Дата рождения: 23 июля 2005 года

Место рождения: Санкт-Петербург

Детство и юность Анжелы Бладцевой

Будущая участница Олимпийских игр родилась в Санкт-Петербурге. В спорт девочку привела мама — секция по прыжкам на батуте находилась неподалеку от дома Анжелы.

«Мама ничего не знала о спортивном батуте. Она просто хотела, чтобы дочка занималась спортом, но только не фигурным катанием. Прыгать на диванах и кроватях, да и на батутных сетках детям, как правило, нравится. Это было интересно и для меня. Но первый год занятий в секции сложился очень тяжело, с истериками. Я не хотела идти. Тренер Елена Николаевна Федоренчик даже регулярно брала меня на руки, успокаивала и сажала на батут. Я там сидела, сидела и потом все-таки начинала упражнения», — приводит «Питер спортивный» слова Бладцевой.

Первые шаги в спорте дались Анжеле нелегко: она приходила на занятия со слезами на глазах. Однако со временем упорная работа на тренировках начала приносить свои плоды.

«Анжела с раннего детства выделялась отменной прыгучестью. Хотя она около года в зал ко мне ходила со слезами, изначально в ней заметен был большой потенциал. А лет с 12 Анжела стала одной из лучших в своем возрасте в отечественном батуте. Нынче ее комбинации — на уровне ведущих мировых стандартов. И на сто процентов я уверена: совместная работа принесет плоды. А наша цель — победа на Олимпиаде», — приводит «Питер спортивный» слова Елены Федоренчик, тренера Бладцевой.

Фото Global Look Press

Спортивная карьера Анжелы Бладцевой

К 12 годам спортсменка считалась одной из лучших в своей возрастной категории. Постепенно Бладцева начала делать успехи: так, в 2016 году она победила в командном первенстве России. С 2017 года Анжела начала выступать на международном уровне и три сезона подряд побеждала на первенствах мира.

В 2024 году Бладцева стала серебряным призером этапа Кубка мира в Баку в индивидуальных прыжках, обладательницей Кубка России и чемпионкой страны. 11 июля россиянка стала победительницей общего зачета Кубка мира в дебютном сезоне на взрослом уровне. В сумме за четыре этапа спортсменка набрала 182 балла. Второе место в общем зачете заняла ее соотечественница Яна Лебедева (169), третьей стала Сальджан Максудова из Азербайджана (134). Анжела заняла первое место на этапе Кубка мира в Швейцарии, была второй в Португалии и Азербайджане.

В 2020 году Бладцева получила звание мастера спорта, а в 2024 году — мастера спорта международного класса. Батутистка много лет тренируется под руководством Елены Федоренчик.

Фото Global Look Press

Участие Бладцевой в Олимпийских играх

Как и многие спортсмены, Бладцева мечтала выступить на Олимпиаде. При этом на Игры-2020 в Токио, которые из-за пандемии прошли летом 2021 года, Анжела не проходила по возрасту.

В 2024 году спортсменка завоевала серебро на квалификационном этапе Кубка мира в Баку, получив право претендовать на поездку на Игры-2024 в Париж. Анжела станет единственной российской участницей олимпийского турнира по прыжкам на батуте, которая прошла как спортивный, так и дополнительный отбор с учетом требований Международного олимпийского комитета (МОК) к представителям России и Белоруссии.

«МОК оплатил авиабилеты как самой спортсменке, так и двум тренерам. Анжела полетит в Париж через Стамбул, она будет на месте 29 июля», — сообщила ТАСС личный тренер спортсменки Елена Федоренчик.

Сама Бладцева рада исполнению мечты о поездке на Олимпиаду. Анжела счастлива, что будет представлять Россию, хоть и под нейтральным флагом.

«Естественно, я счастлива, что мы наконец-то достигли этой цели. Несмотря на то что едем без флага, все равно рада возможности поучаствовать. Нам сказали, что есть возможность, и мы решили попробовать. Так нас и отобрали», — приводит «Фонтанка» слова спортсменки.

Фото Global Look Press

Достижения Анжелы Бладцевой

Чемпионка России (2024)

Обладательница Кубка России (2024)

Обладательница Кубка мира (2024)

Победитель командного первенства России (2016)

Многократная победительница первенства мира по прыжкам на батуте (2017, 2018, 2019)

Победительница юношеских первенств мира

Чемпионка Боливарианских играх АЛБА (2023)

Победительница Кубка Добровольского (2023)

Мастер спорта России международного класса

Личная жизнь Анжелы Бладцевой

Большую часть своего времени Бладцева уделяет спорту. Также Анжела является студенткой факультета индивидуальных образовательных и спортивных технологий кафедры теории и методики НГУ им. П. Ф. Лесгафта.

В социальных сетях спортсменка делится фотографиями с тренировок и выступлений. Неизвестно, есть ли у Бладцевой молодой человек.

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