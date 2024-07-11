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Биография Анжелы Бладцевой: жизнь и карьера российской участницы Олимпиады

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Анжела Бладцева.
Фото Global Look Press
История прыгуньи на батуте, которая допущена на Игры в Париж.

Анжела Викторовна Бладцева
Дата рождения: 23 июля 2005 года
Место рождения: Санкт-Петербург

Детство и юность Анжелы Бладцевой

Будущая участница Олимпийских игр родилась в Санкт-Петербурге. В спорт девочку привела мама — секция по прыжкам на батуте находилась неподалеку от дома Анжелы.

«Мама ничего не знала о спортивном батуте. Она просто хотела, чтобы дочка занималась спортом, но только не фигурным катанием. Прыгать на диванах и кроватях, да и на батутных сетках детям, как правило, нравится. Это было интересно и для меня. Но первый год занятий в секции сложился очень тяжело, с истериками. Я не хотела идти. Тренер Елена Николаевна Федоренчик даже регулярно брала меня на руки, успокаивала и сажала на батут. Я там сидела, сидела и потом все-таки начинала упражнения», — приводит «Питер спортивный» слова Бладцевой.

Первые шаги в спорте дались Анжеле нелегко: она приходила на занятия со слезами на глазах. Однако со временем упорная работа на тренировках начала приносить свои плоды.

«Анжела с раннего детства выделялась отменной прыгучестью. Хотя она около года в зал ко мне ходила со слезами, изначально в ней заметен был большой потенциал. А лет с 12 Анжела стала одной из лучших в своем возрасте в отечественном батуте. Нынче ее комбинации — на уровне ведущих мировых стандартов. И на сто процентов я уверена: совместная работа принесет плоды. А наша цель — победа на Олимпиаде», — приводит «Питер спортивный» слова Елены Федоренчик, тренера Бладцевой.

Фото Global Look Press

Спортивная карьера Анжелы Бладцевой

К 12 годам спортсменка считалась одной из лучших в своей возрастной категории. Постепенно Бладцева начала делать успехи: так, в 2016 году она победила в командном первенстве России. С 2017 года Анжела начала выступать на международном уровне и три сезона подряд побеждала на первенствах мира.

В 2024 году Бладцева стала серебряным призером этапа Кубка мира в Баку в индивидуальных прыжках, обладательницей Кубка России и чемпионкой страны. 11 июля россиянка стала победительницей общего зачета Кубка мира в дебютном сезоне на взрослом уровне. В сумме за четыре этапа спортсменка набрала 182 балла. Второе место в общем зачете заняла ее соотечественница Яна Лебедева (169), третьей стала Сальджан Максудова из Азербайджана (134). Анжела заняла первое место на этапе Кубка мира в Швейцарии, была второй в Португалии и Азербайджане.

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В 2020 году Бладцева получила звание мастера спорта, а в 2024 году — мастера спорта международного класса. Батутистка много лет тренируется под руководством Елены Федоренчик.

Фото Global Look Press

Участие Бладцевой в Олимпийских играх

Как и многие спортсмены, Бладцева мечтала выступить на Олимпиаде. При этом на Игры-2020 в Токио, которые из-за пандемии прошли летом 2021 года, Анжела не проходила по возрасту.

В 2024 году спортсменка завоевала серебро на квалификационном этапе Кубка мира в Баку, получив право претендовать на поездку на Игры-2024 в Париж. Анжела станет единственной российской участницей олимпийского турнира по прыжкам на батуте, которая прошла как спортивный, так и дополнительный отбор с учетом требований Международного олимпийского комитета (МОК) к представителям России и Белоруссии.

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«МОК оплатил авиабилеты как самой спортсменке, так и двум тренерам. Анжела полетит в Париж через Стамбул, она будет на месте 29 июля», — сообщила ТАСС личный тренер спортсменки Елена Федоренчик.

Сама Бладцева рада исполнению мечты о поездке на Олимпиаду. Анжела счастлива, что будет представлять Россию, хоть и под нейтральным флагом.

«Естественно, я счастлива, что мы наконец-то достигли этой цели. Несмотря на то что едем без флага, все равно рада возможности поучаствовать. Нам сказали, что есть возможность, и мы решили попробовать. Так нас и отобрали», — приводит «Фонтанка» слова спортсменки.

Фото Global Look Press

Достижения Анжелы Бладцевой

  • Чемпионка России (2024)
  • Обладательница Кубка России (2024)
  • Обладательница Кубка мира (2024)
  • Победитель командного первенства России (2016)
  • Многократная победительница первенства мира по прыжкам на батуте (2017, 2018, 2019)
  • Победительница юношеских первенств мира
  • Чемпионка Боливарианских играх АЛБА (2023)
  • Победительница Кубка Добровольского (2023)
  • Мастер спорта России международного класса
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Личная жизнь Анжелы Бладцевой

Большую часть своего времени Бладцева уделяет спорту. Также Анжела является студенткой факультета индивидуальных образовательных и спортивных технологий кафедры теории и методики НГУ им. П. Ф. Лесгафта.

В социальных сетях спортсменка делится фотографиями с тренировок и выступлений. Неизвестно, есть ли у Бладцевой молодой человек.

Социальные сети

  • ВКонтакте
  • Instagram* (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Олимпиада
Анжела Бладцева
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