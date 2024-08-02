Тренер сборной России по прыжкам на батуте заявил о готовности Бладцевой бороться за золото на следующей Олимпиаде

Главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков рассказал о намерении российской спортсменки Анжелы Бладцевой бороться за золото на следующей Олимпиаде.

— Она девочка амбициозная?

— Очень! С самых юных лет она на всех первенствах мира ставила задачу — только первое место! Она достигала этого. Конечно, когда вошла в основную команду, случилось то, что случилось. Но у нас есть конкурентная среда внутри страны. Это подстегивает к саморазвитию. Девчонки, наши лидеры, показывали очень хорошие результаты, даже на международной арене. Сейчас очень глубоко займусь анализом Кубков мира до этого и сейчас. Но уже сейчас могу сказать, что она прошла никак не хуже тех соревнований, где становилась победителем. Я имею в виду на Кубках мира.

— На следующей Олимпиаде будет нацелена на золото?

— Конечно! Благодаря политике президента федерации подрастает очень хорошая смена. Думаю, что конкуренция к 2028 году будет очень достойная. Естественно мы ставим задачи завоевывать золотые медали.

— Дай бог уже будет сборная, а не как сейчас.

— Я думаю, все получится. Рано или поздно все закончится. И нынешняя ситуация тоже. Мы смотрим с оптимизмом. Скажу честно: злее будем. У нас есть абсолютная поддержка дома, в лице нашего государства, федерации, нашего Министерства спорта. Уверен, что все у нас получится.

В финале 19-летняя россиянка набрала 55,020 балла и заняла пятое место. После своего выступления Бладцева не смогла сдержать слез. Победительницей Олимпиады стала британка Бриони Пейдж (56,480), серебро взяла Виолетта Бордиловская из Белоруссии (56,060).