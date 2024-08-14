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Париж-2024

Сегодня, 08:30

Бладцева: «В соцсетях мне писали: «Анжела, ты все равно лучшая! Чемпионка наших сердец!»

Александр Кружков
Обозреватель
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Анжела Бладцева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Батутистка Анжела Бладцева в интервью «СЭ» рассказала об атмосфере на Олимпиаде в Париже.

— При подготовке к Играм часто слышали: «Зачем вы едете под нейтральным флагом?»

— В лицо мне такого никогда не говорили. Наоборот, всячески поддерживали. Как и в соцсетях. А на высказывания в прессе разных людей стараюсь не обращать внимания. Отложились в памяти разве что слова Ирины Винер, которая назвала спортсменов, участвующих в Олимпиаде-2024, «командой бомжей».

— Фраза стала крылатой.

— Не скажу, что меня это обидело или расстроило. Восприняла спокойно. У каждого свое мнение. В любом случае в Париже все прекрасно знали, что мы из России. Отношение было доброжелательное, никаких проблем. Мне очень понравилась атмосфера в «Берси». У нас-то на соревнованиях по прыжкам на батуте кто обычно в зале сидит?

— Родственники и друзья участников.

— Ага. Ну и сами спортсмены. А здесь — море болельщиков, классная поддержка. Мне и по-русски кричали: «Вперед, Анжела! Давай-давай!» А уж сколько теплых сообщений получила в соцсетях после выступления... «Анжела, ты все равно лучшая! Чемпионка наших сердец!» Даже иностранцы писали — из Америки, Испании, Польши, Франции. Я была поражена.

Полностью интервью Анжелы Бладцевой читайте на сайте «СЭ».

Олимпиада
Анжела Бладцева
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