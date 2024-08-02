Бладцева оступилась в олимпийском финале. Как же так?

У россиянки только пятое место.

Олимпиада-2024. Батут. Женщины

1. Бриони Пейдж (Великобритания) — 56,480

2. Виолетта Бордиловская (Белоруссия) — 56,060

3. Мето Софиан (Канада) — 55,650

4. Чжи Сюэин (Китай) — 55,510

5. Анжела Бладцева (Россия) — 55,020

Очень многие верили, что 2 августа батутистка Анжела Бладцева первой из наших спортсменов доберется до медали, и надеялись, что эта награда будет золотой. Однако олимпийского давления россиянка, к сожалению, не выдержала.

Главная надежда

Шансы Бладцевой на медаль букмекеры оценивали как самые высокие среди россиян. В июне девушка выиграла этап Кубка мира в Швейцарии, заставив болельщиков и специалистов убедиться в олимпийском подиуме. «Все сильнейшие не выступали — не было двух китаянок. Но результат в 57 баллов говорит о том, что на Олимпиаде можно будет претендовать на призовое место. У нее очень сильная программа, и оценки хорошие», — заявил ТАСС после успеха в Швейцарии глава Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров. На последующих этапах Кубка мира Бладцева взяла еще два серебра и оформила победу в общем зачете.

Потенциальную медалистку очень не хотели видеть в Париже украинцы. В начале июля НОК и министерство спорта страны опубликовали письмо в МОК, в котором потребовали сократить список допущенных атлетов России и Белоруссии. Там посчитали, что эти спортсмены не отвечают критериям нейтрального статуса. В списке упоминались борцы, которые в итоге отказались от участия, а также Бладцева и каноист Алексей Коровашков.

К счастью, Международный олимпийский комитет не прислушался к такому совету. Сама Анжела вела себя и высказывалась перед Играми аккуратно. «Как отношусь к нейтральному статусу? Абсолютно нейтрально. Потому что все равно хочется участвовать. И лучше соблюсти все правила для максимального спокойствия, потому что там даже прописано, что после Олимпиады все равно надо будет их придерживаться», — говорила батутистка «Матчу» за пару недель до своего старта на Олимпиаде, а после вместе с тренером ушла в режим тишины.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нейтральное серебро

Соревнования батутистов проходят в один день. Этим решающим днем стало 2 августа. Сначала Анжеле надо было пройти квалификацию. Всего в соревнованиях участвовали 16 спортсменов, а до финала добиралась ровно половина. Кстати, из всех батутисток только двум еще не исполнилось 20 лет. Обе представляют команду нейтральных атлетов — AIN: наша Бладцева и белоруска Виолетта Бордиловская.

Батутисток поделили на две группы. Анжела попала в первую под четвертым номером. Россиянка вышла на арену в веселых наушниках, но сильно сконцентрированной. Улыбка появилась на ее лице, только когда она закончила первую попытку и увидела оценки. Она возглавила зачет, и никто из ее группы подвинуть не смог. Но во второй восьмерке были олимпийская чемпионка Токио-2020 Чжу Сюэин из Китая и бронзовая медалистка тех Игр Бриони Пейдж из Великобритании. В результате Пейдж осталась позади, а вот Сюэин соперницу из России опередила, как и другая китаянка Ху Иченг. Лидером же после первой попытки стала белоруска Бордиловская.

Попытки в квалификации не суммируются, а выбирается лучшая из двух. Поэтому было ощущение, что Анжела точно пройдет в финал. Похоже, верила в это и сама россиянка, ведь выходила на батут явно более расслабленной. Так и получилось. Причем во второй раз она даже немного улучшила свой результат: 55,640 в первой попытке и 55,710 во второй. В финал она пробилась с четвертой оценкой.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Однако в финале все обнуляется. У спортсменов нет вторых шансов. Только по одному выступлению, в котором решается все. Здесь Бладцева снова получила четвертый номер. Первой шла Виолетта Бордиловская, которая задала высокую планку, хоть выступила хуже, чем в квалификации — 56,060. Это не смогла превзойти ни олимпийская чемпионка Сюэин, ни японка Хикару Мори.

Дальше шла Бладцева. Она начала выступление уверенно, показывая свою короткую, но сложную программу. Однако, увы, в какой-то момент она не прочувствовала высоту и допустила грубую ошибку. Россиянка поняла, что медали у нее сегодня не будет, и, лишь сделав шаг с батута, начала заливаться слезами. Оценки она встречала, ревя навзрыд в мягкую игрушку котика — талисман Анжелы. Результат 55,020 и предварительное третье место. Но впереди еще были выступления половины участниц.

Чуда для Бладцевой не случилось. Да, жестко провалилась Ху Йчен, и ни одна из фавориток-китаянок до медали не добралась. Но другие выступили здорово. Бордиловская в итоге взяла серебро и явно была этому рада. А вот победу неожиданно забрала Бриони, разменяв олимпийскую бронзу на золото.

Не будем забывать, что Анжеле всего 19 лет. Этот, хоть и горький, опыт должен в дальнейшем дать свои золотые плоды. Через четыре года в Лос-Анджелесе она попробует еще раз.