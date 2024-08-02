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Париж-2024

Сегодня, 17:22

Тренер Бладцевой Федоренчик не согласилась с оценками судей за выступление в финале Олимпиады в Париже

Виктория Кравченко
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Анжела Бладцева и Елена Федоренчик.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер российской прыгуньи на батутах Анжелы Бладцевой Елена Федоренчик прокомментировала результаты спортсменки на Олимпийских играх в Париже.

«На мой взгляд и других зрителей, тренеров, она прыгнула лучше по технике. Именно в технике мы рассчитывали на более высокую оценку. Все остальные оценки были объективными. С этим, наверное, мы немного не согласны», — цитирует Федоренчик Metaratings.ru.

В финале 19-летняя россиянка набрала 55,020 балла и заняла пятое место. После своего выступления Бладцева не смогла сдержать слез. Победительницей Олимпиады стала британка Бриони Пейдж (56,480), серебро взяла Виолетта Бордиловская из Белоруссии (56,060).

Источник: Metaratings.ru
Анжела Бладцева
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