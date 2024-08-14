Участница Игр-2024 Бладцева: «Ипотеку закрыла. Теперь 120 тысяч в месяц на все хотелки — в самый раз!»

19-летняя батутистка Анжела Бладцева в интервью «СЭ» рассказала об ипотеке.

— Как в батуте с призовыми?

— В этом году за выигрыш Кубка мира получила полторы тысячи швейцарских франков. За второе место заплатили бы тысячу. За третье — то ли 750, то ли 500.

— Негусто.

— Для нас — нормально. Мы же не футболисты и не хоккеисты, деньгами не избалованы.

— На чемпионатах мира и Европы аналогичные расценки?

— Не в курсе. В этих турнирах пока не участвовала. Вот за победу на чемпионате России полагается 150 тысяч рублей. Появились премии лишь три года назад. Раньше их вообще не существовало.

— Как же вы при таком раскладе рискнули в ипотеку влезть?!

— Между прочим, ее уже закрыла!

— За год?!

— За пять лет. Мне было 14, когда мама предложила купить квартиру: «Выгодные условия, низкая процентная ставка. Давай возьмем. Потом цены наверняка вырастут...»

— Однушка?

— Студия, 25 метров. Ну и балкон пять. Прекрасный район, недалеко от центра Петербурга. Оформлена квартира на маму. Она и оплачивала, когда ежемесячно переводила ей денежку.

— Недавно синхронистка Алла Шишкина рассказывала про свою ипотеку: «220 тысяч в месяц на тридцать лет».

— Нет-нет, под такие цифры я бы не подписалась. У меня было 35 тысяч в месяц. А под конец еще меньше — с учетом досрочных платежей. Смотрю на сегодняшнюю ставку по ипотеке — почти 20 процентов годовых — и понимаю: «Мама была права. Мы очень удачно вложились!»

— Вы, как и все сборники, получаете стипендию от Министерства спорта?

— Да. Плюс от города выплаты — я же на соревнованиях представляю Санкт-Петербург. На жизнь хватает.

— Теперь, когда с ипотекой покончено, сколько вам нужно в месяц, чтобы ни в чем себе не отказывать?

— 120 тысяч. На все хотелки — в самый раз!

— В студии и живете?

— Нет, с бабушкой. Правда, она с апреля по октябрь уезжает на дачу, так что много времени провожу одна. А студию сдаю.

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