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Париж-2024

Сегодня, 08:00

Участница Игр-2024 Бладцева: «Я и после прыжка разрыдалась, и в микст-зоне, давая интервью, и вечером, когда вернулась в Олимпийскую деревню...»

Александр Кружков
Обозреватель
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Анжела Бладцева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

19-летняя батутистка Анжела Бладцева в интервью «СЭ» оценила собственное выступление на Олимпиаде-2024.

— Боль от поражения в Париже притупилась?

— Ну... Чуть-чуть.

— Вы, наверное, никогда столько не плакали, как в тот день?

— Это правда. Я и после прыжка разрыдалась, и в микст-зоне, давая интервью, и вечером, когда вернулась в Олимпийскую деревню. Старалась успокоиться, но... На душе было очень тяжело.

— Собственное выступление уже пересматривали?

— Нет. Пока не готова.

— Но у вас есть понимание, почему в Париже остались без медали?

— В финале не получился первый элемент, и я сбилась, начала торопиться, думала уже лишь о том, как бы поскорее завершить комбинацию. В итоге высота оказалась гораздо ниже, чем стабильно прыгаю, — 15,4, а не 16,5.

— В чем вас превзошла британка Бриони Пейдж, которая и выиграла золото?

— Ее комбинация выше, сложнее. Кажется, и перемещение было лучше. Так что победила заслуженно. А я еще потеряла балл из-за того, что после первой же ошибки испугалась и решила не рисковать, заменила один элемент. Если бы не перестраховалась, думаю, могла бы зацепиться за бронзовую медаль.

В финале соревнований по прыжкам на батуте российская спортсменка набрала 55,020 балла и заняла пятое место.

Полностью интервью с Анжелой Бладцевой читайте на сайте «СЭ».

Олимпиада
Анжела Бладцева
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