МОК не пустил Кудерметову на Олимпиаду. Российская заявка снова сокращается

Веронике припомнили связи с ЦСКА в начале карьеры, а Аслану Карацеву для оформления путевки не хватило рейтинга.

Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала финальные заявки сборных на олимпийский теннисный турнир в Париже, который пройдет с 27 июля по 4 августа. Из них следует, что до Игр-2024 допущены шесть из восьми игроков, которых анонсировала наша федерация. В списке ITF нет Аслана Карацева и Вероники Кудерметовой, зато неожиданно присутствует олимпийская чемпионка Елена Веснина. Правда, последней еще предстоит подтверждение нейтрального статуса в комиссии по допуску, и есть опасения, что 37-летней спортсменке откажут. Ведь она, как и Кудерметова в прошлом была связана с ЦСКА, а чиновники МОК не видят разницы между бывшим и текущим армейским или динамовским статусом.

Удивительное возвращение

Итак, если не произойдет снятий из-за травм, то в одиночных разрядах выступят следующие российские нейтралы: мужчины — Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов; женщины — Диана Шнайдер, Мирра Андреева. Екатерина Александрова. В парах заявлены: Даниил Медведев / Роман Сафиуллин, Мирра Андреева / Диана Шнайдер и Екатерина Александрова / Елена Веснина. Правда, последней еще предстоит пройти проверку в комиссии МОК, и это будет непросто, поскольку на сайте ЦСКА до сих пор есть профиль спортсменки, которая является одним из самых успешных парных игроков в истории нашего тенниса.

Веснина является олимпийской чемпионкой-2016 в паре с Екатериной Макаровой (с ней же она выигрывала Ролан Гаррос, US Open и Уимблдон), а также серебряным призером Игр-2020 в микст-дуэте с Асланом Карацевым. Кстати, обе олимпийские награды у Елены в 2021 году похитили неизвестные преступники, а затем, раскаявшись, вернули. После Токио-2020 Веснина не играла два года и возобновила карьеру только в нынешнем сезоне и только в паре. Успехи там невелики — всего одна победа в пяти матчах и, как следствие, очень низкий рейтинг. Тем не менее Елена может рассчитывать на wild card как победительница Олимпиады в Рио.

«Я хотела, конечно, поехать на свою пятую Олимпиаду — это удивительно, конечно. И надежда на медали, на хорошее выступление есть всегда, — приводит слова Весниной ТАСС. — Но еще не все окончательно ясно». «Веснину специально добавил в запас. Она реально может сыграть в Париже в паре, если все же не поедет Кудерметова. Это подстраховка, нормальный для таких случаев ход, — объяснил «Матч ТВ» глава федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Впрочем, судя по опыту других наших кандидатов на поездку на Игры-2024, шансы преодолеть фильтр комиссии МОК у Елены не слишком высоки.

Вероника Кудерметова. Фото Global Look Press

Гонения от WTA

Что касается недопуска Кудерметовой, что здесь все достаточно печально, поскольку спортсменка еще год назад говорила, что давно не имеет никакого отношения к славному армейскому коллективу. «В юности я тренировалась в ЦСКА. Это был мой клуб, когда я приезжала в Москву, я занималась там. Но сейчас я там не тренируюсь. У меня нет с ними контракта, и я не получаю там зарплату. В данный момент мы разделены», — говорила Вероника на пресс-конференции в Мадриде в ответ на призывы украинских соперниц лишить ее нейтрального статуса за связи с российскими силовыми структурами.

В то же период к Веронике были вопросы из-за присутствия на ее форме надписи «Татнефть» — одно из подразделений этой российской компании находилось под западными санкциями. «Давление было, и оно возрастало с течением времени, — рассказывал в интервью «СЭ» муж и тренер Кудерметовой Сергей Демехин. — Кульминацией стало правило от WTA, что мы не имеем права использовать логотипы российских компаний. Из-за этого у нас не было выбора, и пришлось отказаться от символики спонсора. Очень благодарны «Татнефти» за понимание, они отнеслись к этой ситуации спокойно, не было никаких претензий или лишних вопросов».

Как бы то ни было, Кудерметова в последние годы без помех выступала на турнирах WTA и «Большого шлема» и планировала сыграть на Олимпиаде в Париже, куда попадала после отказов россиянок с более высоким рейтингом. «В паре я предполагала, что будет возможность сыграть. Понимала, что некоторые игроки сделают выбор в пользу профессиональных турниров, и не все поедут в Париж. Значит, у меня будет еще шанс, — рассказывала Вероника в интервью «СЭ». — Касаемо пары мы договорились играть с Миррой Андреевой, попробуем перед Олимпиадой потренироваться побольше вместе... Я спортсмен и приняла решение об участии исходя из этого принципа. Благодарна тем болельщикам, которые поддерживают мое решение».

Аслан Карацев. Фото AFP

Четверо бывших россиян в заявке Казахстана

Увы, у МОК по поводу заявки Вероники оказалось иное мнение. Своих решений комиссия по допуску не объясняет, но сомнений, что здесь дело в армейском прошлом Кудерметовой, практически нет. Что касается Карацева, то тут все проще — Аслан после «Ролан Гаррос» был 92-м в рейтинге, а последний из попавших без специальных бонусов на данный момент занимает 84-ю строчку. Теоретически наш теннисист имеет шанс попасть в Париж, если с турнира снимется еще восемь участников. Правда, для этого Карацеву придется-таки пройти горнило комиссии по допуску. Любопытно, что перед парижским «Большим шлемом» Аслан был в рейтинге 82-м и лишился Олимпиады из-за поражения от Александра Шевченко в пяти сетах первом круге французского мейджора.

Сам Шевченко, еще в прошлом году выступавший за Россию, едет на Олимпиаду в составе сборной Казахстана (хотя ранее казахстанские коллеги уверяли, что это невозможно). Вообще вся олимпийская бригада соседней страны в одиночном разряде состоит из бывших россиян — компанию Шевченко составляют Александр Бублик, Елена Рыбакина и Юлия Путинцева. В парном разряде также заявлен бывший украинец Александр Недовесов. В заявке сборной Франции — экс-россиянка Варвара Грачева. К ним у IFT претензий, надо полагать, нет. Хотя тот же Шевченко не сыграл за сборную Казахстана в Кубке Дэвиса ни одного матча.

Также подтвердилась информация, что на Олимпиаде не будет ни одного игрока из Белоруссии. Третья ракетка мира Арина Соболенко давно отказалась от Парижа-2024 и к тому же снялась с Уимблдона из-за травмы плеча. А вот Виктория Азаренко, пропустившая Игры в Рио и Токио, если верить документу комиссии МОК, дала согласие на ближайшую Олимпиаду. Правда, параллельно стало известно, что она в те же сроки, что на Игры-2024, заявилась на турнир в Вашингтоне и тоже снялась с Уимблдона (и тоже из-за плеча). Теперь же выясняется, что в заявке на ближайшую Олимпиаду Виктории нет, а это значит, что она не использует свой олимпийский шанс в третий раз подряд.

Составы микст-дуэтов пока не объявлены. Но каждая страна может там выставить не более одной пары, и, согласно предварительной информации, от нашей страны там выступят Даниил Медведев и Мирра Андреева. Хотя насколько разумно нашим лидерам тратить силы сразу на три разряда — большой вопрос.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Заявка россиян на Олимпиаду-2024

Теннис: Даниил Медведев (согласие дано), Роман Сафиуллин (согласие дано), Павел Котов(согласие дано), Екатерина Александрова(согласие дано), Мирра Андреева (согласие дано), Диана Шнайдер (согласие дано), Елена Веснина (ожидание решения комиссии)

Велошоссе: Тамара Дронова (согласие дано), Алена Иванченко (согласие дано), Глеб Сырица (согласие дано)

Прыжки на батуте: Анжела Бладцева (согласие дано)

Вольная борьба: Начын Монгуш (согласие дано), Шамиль Мамедов (согласие дано), Арслан Багаев (согласие дано), Абдулла Курбанов (согласие дано), Алан Остаев (согласие дано)

Греко-римская борьба: Магомед Муртазалиев (согласие дано)

Женская борьба: Наталья Малышева (согласие дано), Алина Касабиева (согласие дано), Елизавета Петлякова (согласие дано)

Гребля на каноэ: Алексей Коровашков (ожидание согласия), Захар Петров (согласие дано)

Плавание: Евгений Сомов (ожидание согласия)

Добровольные отказы россиян от Парижа-2024

Теннис: Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Вера Звонарева

Велошоссе: Александр Власов

Женская борьба: Вероника Чумикова

Дзюдо: Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили, Махмадбек Махмадбеков

Российские кандидаты, отвергнутые комиссией МОК

Вольная борьба: Артур Найфонов, Заурбек Сидаков, Заур Угуев, Абдулрашид Садулаев

Греко-римская борьба: Милад Алирзаев, Сергей Семенов, Муса Евлоев

Женская борьба: Надежда Соколова, Ханум Велиева

Прыжки на батуте: Яна Лебедева

Тхэквондо: Владислав Ларин, Максим Храмцов, Татьяна Минина, Полина Хан

Гребля на каноэ: Иван Штыль

Дзюдо: Рамазан Абдулаев, Аюб Блиев, Мурад Чопанов, Данил Лаврентьев, Тимур Арбузов, Михаил Игольников, Матвей Каниковский, Арман Адамян, Тамерлан Башаев, Инал Тасоев, Сабина Гилязова, Дарья Курбонмамадова

Теннис: Вероника Кудерметова