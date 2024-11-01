ФТР инициировала присвоение званий заслуженных мастеров спорта Андреевой и Шнайдер

Президент ФТР Шамиль Тарпищев заявил, что федерация ходатайствует о присвоении российским теннисисткам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер званий заслуженных мастеров спорта. Как сообщает ТАСС, соответствующие документы уже поданы.

Андреева и Шнайдер стали единственными российскими призерами Олимпиады-2024, они завоевали серебряные медали на прошедших в парном разряде.

На этой неделе стало известно, что Министерство спорта РФ предложило выплатить теннисисткам по 2,5 миллион рублей за серебряные медали на прошедшей Олимпиаде.

Вопросы принятия положения о звании заслуженных мастеров спорта также рассматривает министерство.