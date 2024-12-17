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Сегодня, 17:56

Дегтярев заявил, что Андреева и Шнайдер получат по 2,5 миллиона рублей за серебро Олимпиады

Камила Абдурахманова
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Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал сумму премиальных российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер за выступление на Олимпиаде в Париже.

«Наши серебряные призеры Игр в Париже, теннисистки, получат по 2,5 миллиона рублей. Это решение принято. Тренерский штаб тоже по 2,5 миллиона, потому что мы должны поощрять наших героев спорта. Это очень важно», — приводит слова Дегтярева matchtv.ru.

В финале Игр 17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер проиграли итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини со счетом 6:2, 1:6, 7:10. Завоеванная ими серебряная медаль стала единственной для России в Париже.

На Олимпийских играх в столице Франции российские спортсмены выступали в нейтральном статусе. Всего в соревнованиях приняли участие 15 россиян.

Источник: Матч ТВ
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
Михаил Дегтярев
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