Тарпищев назвал подвигом серебро Андреевой и Шнайдер на Олимпиаде: «Горжусь нашими девушками!»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в интервью «СЭ» поделился мнением об итогах Олимпиады в Париже для российских теннисистов.

«Горжусь нашими девушками! Они могли и золото выиграть. Мы участвовали в Олимпиаде не сильнейшим составом. Это было оправданно, потому что выступали в основном те, кто не играл в Токио. Для молодежи (Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. — Прим. «СЭ») завоевать серебро — подвиг. Можно их только похвалить. У девочек в этом году семь человек в мировой тридцатке. Идет смена поколений. И то, что нас везде допускали, — показатель того, что в теннисе ситуация более-менее нормальная.

Конечно, это большая имиджевая составляющая теннисистов, если даже говорить об участии Медведева и Рублева — они тоже уже десять лет в мировой десятке. Я приводил пример на президентском совете, что в одном из репортажей с турнира, где участвовал Медведев, слово «Россия» в ходе матча прозвучало 66 раз! Это важная имиджевая составляющая. Подчеркиваю, что мы, играя в 102 странах мира в этом году, в 72 одержали победы», — сказал Тарпищев «СЭ».

Андреева и Шнайдер стали единственными российскими призерами Олимпиады-2024, они завоевали серебряные медали в парном разряде.

Дмитрий Барулев, Александр Абустин