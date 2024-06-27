Биография Елены Весниной: жизнь и карьера олимпийской чемпионки и победительницы турниров «Большого шлема»

История российской теннисистки.

Елена Сергеевна Веснина

Дата рождения: 1 августа 1986 года

Место рождения: Львов, СССР

Рост: 176 см

Вид спорта: теннис

Детство и юность Елены Весниной

Будущая олимпийская чемпионка родилась в обычной семье. Ее родители в молодости занимались спортом: отец Сергей увлекался греко-римской борьбой, а мама Ирина — легкой атлетикой. В теннис Елену привела именно мать — девочке тогда было всего 7 лет.

«Меня в теннис привела мама, которая искренне думала, что это легкий спорт для девочки, женственный, не требующий огромных физических затрат. Без каких-либо планов на успехи на мировом уровне. Максимум, чтобы их дочь стала мастером спорта. Самым главным для родителей было образование. Но теннис влюбил в себя всю нашу семью. Мама брала с собой термос с чаем, яблочные пироги, котлеты, которые потом ели все дети в округе теннисных кортов. И я часами могла бить мячом об стенку», — вспоминала Веснина в своих социальных сетях.

Елена Веснина. Фото Никита Успенский, «СЭ»

Своими кумирами Елена считала Штеффи Граф и Мартину Хингис. И, конечно же, юную теннисистку вдохновлял пример соотечественницы — Анны Курниковой.

«В детстве поначалу я просто мечтала попасть на корт, и это меня подстегивало. Потом я увидела фото Анны Курниковой в журнале «Теннис+», и мне она так понравилась, тоже захотелось отрастить себе косу... До сих пор вот ращу, подстричься, что ли, по лунному календарю?! Позже я увидела игру Штеффи Граф и Мартины Хингис по телевизору, и они влюбили меня в теннис еще больше, разный стиль игры, но такой красивый и эффектный. Атлетичная, невозмутимая Штеффи Граф. Улыбчивая, хрупкая, но быстрая Мартина Хингис», — писала Веснина.

Елена впервые взяла в руки ракетку и начала тренировки в спортивной детско-юношеской школе города Сочи, где на тот момент проживала ее семья. Первым тренером теннисистки стал Юрий Юдкин.

Спортивная карьера Елены Весниной

Первые успехи теннисистка начала показывать в 16 лет — в 2002 году Елена победила на турнире международной Федерации тенниса ITF — Кубок Озерова. В этом же сезоне Веснина сумела дойти до финала юниорского Кубка Федерации в составе сборной России.

В 2003 году теннисистка на чемпионате Европы среди старших юниоров дошла до полуфинала одиночного разряда и финала в паре. В следующем сезоне Веснина сумела дойти до четвертьфинала на единственном в карьере юниорском турнире «Большого шлема» — на «Ролан Гаррос» в Париже, где уступила будущей чемпионке — Сесиль Каратанчевой из Болгарии.

Еще в 2002 году Елена начала выступать на взрослых соревнованиях: тогда она провела пару десятитысячников из цикла ITF в Египте. В следующем сезоне россиянка уже вошла в число трехсот лучших теннисисток мира, выиграв два титула ITF в одиночном и еще три в парном разрядах.

Елена Веснина. Фото Никита Успенский, «СЭ»

В 2004 году Веснина впервые пробилась в основную сетку турнира WTA — на Кубке Квебека. В 2005-м Елена выиграла первый трофей в основном туре — в паре с соотечественницей Анастасией Родионовой в Квебеке, а также приблизилась к сотне сильнейших в мировом рейтинге.

В сезоне-2006 Елена дебютировала в основной сетке турнира «Большого шлема» — выступила на Открытом чемпионате Австралии и дошла до четвертого круга. На дебютном «Ролан Гаррос» Веснина пробилась в четвертьфинал в паре с Анной Чакветадзе.

В 2007 году теннисистка выиграла турнир в Хобарте, а также вместе со сборной России стала победительницей Кубка федерации.

В 2008 году Елена победила на турнире в Индиан-Уэллсе в паре с Динарой Сафиной и в этом разряде показала хорошие результаты на других турнирах WTA. Веснина второй год подряд выиграла Кубок Федерации со сборной.

Первый одиночный титул WTA теннисистка завоевала в сезоне-2013, победив в австралийском Хобарте в финале Мону Бартель. В том же году Елена в паре с Екатериной Макаровой выиграла первый «мейджор». Россиянки уверенно победили на «Ролан Гаррос», за шесть матчей не проиграв ни сета. Спустя год дуэт завоевал второй титул на турнирах «Большого шлема» — на US Open.

2016 год стал одним из самых успешных в карьере Елены. Россиянка достигла наивысшей стадии на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде — пробилась в полуфинал на Уимблдоне. При этом больших достижений теннисистка добилась в паре.

В начале сезона Веснина завоевала титул на Australian Open в миксте с бразильцем Бруно Соаресом. Затем вместе с Дарьей Касаткиной на турнире в Дохе прервала победную 41-матчевую серию дуэта Мартина Хингис — Саня Мирза, а в паре с Екатериной Макаровой дошла до финала «Ролан Гаррос» и четвертьфинала Уимблдона.

Елена Веснина и Екатерина Макарова во время Олимпийских игр в Рио. Фото AFP

В сезоне-2016 Веснина стала олимпийской чемпионкой — и снова в дуэте с Макаровой. Впоследствии Елена призналась, что считает эту победу самой значимой в карьере.

«Это моя самая ценная медаль. Потому что к ней мы с Катей Макаровой шли долго и осознанно, несмотря на то что у нас обеих хорошо складывались результаты в одиночном разряде. Интересно, что мы практически не говорили тогда о том, что хотим выиграть Олимпиаду. Настолько боялись об этом даже вслух сказать! Хотели, мечтали, но боялись это спугнуть и оказать еще большее давление на себя.

Понятно, что на тот момент мы были одной из сильнейших пар, но это Олимпийские игры, туда приезжают лучшие спортсмены и могут уехать вообще без медалей. Поэтому гарантий никто не дает. И та медаль у нас была такая осознанная, заслуженная, мы к ней шли сложным путем, но очень правильным. Мы отдали все, что у нас было", — призналась Веснина в интервью Olympic.

В 2017 году Елена добавила в свою копилку еще один титул «Большого шлема» — в паре с Макаровой выиграла Уимблдон. Также теннисистка одержала главную победу в одиночном разряде карьере — на турнире в Индиан-Уэллсе.

Елена Веснина. Фото Никита Успенский, «СЭ»

В финале, который длился больше трех часов, Веснина победила свою соотечественницу Светлану Кузнецову. Эта упорная борьба впечатлила одну из самых успешных теннисисток мира — Мартину Навратилову. «Что за матч! Великолепный финал. Никто не хочет сдаваться», — написала в своих соцсетях легенда тенниса о противостоянии двух россиянок.

«В этом финале я точно не была фаворитом. Я понимала, насколько Света невероятная, титулованная и, не побоюсь этого слова, великая теннисистка для нашей страны. Я всегда на нее равнялась и мне было безумно сложно с ней играть. Перед финалом я понимала, что Света — фаворит, так как она стояла в топ-10 и проводила один из своих лучших сезонов. Но я понимала, что у меня может появиться шанс и что я должна за него зацепиться», — рассказала Веснина в эфире «Больше! Лайв».

Веснина добралась до наивысшей позиции одиночного рейтинга в карьере — стала 13-й ракеткой мира. В 2018-м россиянка возглавила парный рейтинг.

После Открытого чемпионата Франции-2018 Веснина сделала перерыв в карьере в связи с беременностью и рождением ребенка. При этом в 2021-м спортсменка вернулась в большой теннис. Своей главной мотивацией она назвала Олимпийские игры в Токио, которые из-за пандемии были отложены на год.

«Муж очень аккуратно молчал. Когда я ему сказала: «Ты знаешь, наверное, попробую вернуться», он ответил: «Я, в принципе, знал, что так и будет». Видимо, когда я начала тренироваться, он заметил, как быстро я набирала форму. Я по-прежнему была первой ракеткой мира в паре по замороженному рейтингу, в топ-40 в одиночке, это позволяло мне играть сразу на самых крупных соревнованиях», — вспоминала Веснина в интервью Olympic.

На Играх в Токио Елена завоевала серебро в миксте вместе с Асланом Карацевым, уступив золото другому российскому дуэту — Анастасии Павлюченковой и Андрею Рублеву. Несмотря на поражение в финале, Веснина осталась довольна собой и своим партнером.

«Финал получился очень красивым для нашей страны. До последнего розыгрыша это было захватывающе и зрелищно. Конечно, хотелось победить, но это спорт. Сейчас я понимаю, что это великое достижение — сразу две пары из одной команды вышли в финал Олимпиады в миксте. Для меня это серебро с золотым отливом», — отметила теннисистка.

После Игр в Токио теннисистка вновь взяла паузу в карьере. После рождения второй дочери Елена приняла решение вернуться в тур и провести сезон-2024, который станет для нее последним в профессиональной карьере.

«Я уже точно решила, этот сезон станет для меня завершающим, «последним танцем». В любом случае, завершу сезон и карьеру на положительной ноте, потому что мой путь в теннисе получился достаточно длинным и мне все еще хочется сказать последнее слово. Есть и желание, и мотивация, и силы», — приводит слова теннисистки Sport24.

Елена Веснина и Екатерина Макарова — победительницы US Open. Фото Reuters

Достижения Елены Весниной

Олимпийская чемпионка (2016, в паре с Екатериной Макаровой)

Серебряный призер Олимпийских игр (2020, в миксте с Асланом Карацевым)

Победительница трех турниров «Большого шлема» в парном разряде («Ролан Гаррос"-2013, US Open-2014, Уимблдон-2017)

Победительница одного турнира «Большого шлема» в миксте (Australian Open-2016)

12-кратная финалистка турниров «Большого шлема» (восемь раз — в женском парном разряде и четырежды — в миксте)

Победительница Итогового турнира WTA в парном разряде (2016)

Победительница 22 турниров WTA (из них три — в одиночном разряде)

Двукратная обладательница Кубка федерации в составе сборной России (2007, 2008)

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде

Заслуженный мастер спорта

Личная жизнь Елены Весниной

С именем российской теннисистки за все время связывали только одного молодого человека. С 2012 года Елена находится в отношениях с Павлом Табунцовым. Он — бывший волейболист, который в настоящее время является предпринимателем. Влюбленные познакомились в кругу друзей.

«Наша первая встреча состоялась в кругу общих друзей — как оказалось, у нас их было очень много. Я даже была удивлена, что мы не познакомились раньше. В момент общения, за ужином — помню, была весна — мы в компании играли в «Ассоциации» — атмосфера была очень веселая, непринужденная. Несмотря на то что мы с Павлом встретились в первый раз, у нас как-то сразу наладился контакт, нам было очень легко вместе и казалось, что мы знаем друг друга очень давно», — рассказывала Веснина в интервью сайту бренда Sokolov.

В ноябре 2015 года Павел и Елена поженились. Спустя три года Веснина и Табунцов стали родителями — у них родилась дочь Елизавета. В 2021 году в семье появилась еще одна дочка — девочку назвали Анна.

Социальные сети Елены Весниной

* Соцсети принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ