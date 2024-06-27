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Париж-2024

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Медведева и Мирру допустили до Олимпиады. Обновление в «белом списке» МОК

Медведева и Мирру Андрееву допустили до Олимпиады в Париже
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева
Даниил Медведев и Мирра Андреева.
Фото AFP
Российских нейтралов, преодолевших фильтр Парижа-2024, стало больше, вопросов по поводу работы комиссии — тоже.

Комиссия МОК по допуску дополнила список спортсменов из России и Белоруссии, прошедших проверку и приглашенных на Олимпиаду в Париже. По сравнению с документом, опубликованным 15 июня, в перечень добавлены восемь теннисистов и велогонщик Глеб Сырица (заменивший снявшегося Александра Власова). В стрельбе, академической гребле и современном пятиборье лицензий у нас не было — там новости касаются только белорусов. Да и в теннисе недоумения больше, чем радости. Четверо из восьми допущенных уже успели отказаться от выступления на Играх-2024. По идее их должны заменить четыре других игрока, но информация об этом пока отсутствует. Очевидно, что работа комиссии по допуску оставляет желать лучшего не только в плане прозрачности, но и в плане скорости.

Мирра Андреева примет участие в&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Париже. В теннисной сборной России — восемь отказников. Половина нашей олимпийской заявки — дебютанты

Бюрократическая неповоротливость

Итак, «белый список» наших соотечественников, которые могут паковать чемоданы в столицу Франции, теперь составляет 21 человек и выглядит так:

Теннис: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Мирра Андреева

Велошоссе: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица (вместо Александра Власова)

Прыжки на батуте: Анжела Бладцева

Вольная борьба: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев

Греко-римская борьба: Магомед Муртазалиев

Женская борьба: Наталья Малышева, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова (Вероника Чумикова снята без замены)

Тхэквондо: Ни один спортсмен не был объявлен допущенным.

Теннисист Андрей Рублев
Андрей Рублев.
Фото AFP

Однако к этим кандидатурам есть много вопросов. Во-первых, известно, что Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина и Людмила Самсонова отказались от возможности выступить на Олимпиаде. Им в качестве замены определили Павла Котова, Аслана Карацева, Веронику Кудерметову и Диану Шнайдер. Однако сменщиков в списке нет, а отказавшиеся — пока есть. Будем надеяться, что это просто бюрократическая неповоротливость и при следующем обновлении списка все встанет на свои места. В конце концов, велогонщика Александра Власова, который предпочел Олимпиаде выступление на «Тур де Франс», без проблем заменили на Глеба Сырицу. Правда, напротив фамилии последнего пока нет пометки «приглашение принято».

Вероника Кудерметова. «Делала свой выбор участвовать в Олимпиаде исходя из того, что прежде всего я спортсмен». Кудерметова готова биться за медаль Парижа-2024

При этом продолжаются странности в заявке борцов. Вероника Чумикова была допущена, но снялась с олимпийского турнира из-за травмы. Ни слова о замене спортсменки, выступающей в весовой категории до 57 кг, в релизе МОК нет (хотя ремарка «приглашение отклонено» уже имеется). Значит ли это, что замена запрещена? Это очень странно, поскольку в борьбе лицензии неименные. По-хорошему, и на шесть других квот вместо спортсменов, которые не устроили комиссию МОК, должны позволить заявить других россиян. Но как будет на самом деле, пока не знает никто.

Борец Заурбек Сидаков
Заурбек Сидаков на Олимпиаде в Токио.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Унизительные проверки

Здесь, наверное, уместно перечислить тех россиян, чьи кандидатуры комиссия МОК успела отклонить. Это наши топовые борцы — олимпийские чемпионы Абдулрашид Садулаев, Муса Евлоев, Заур Угуев, Заурбек Сидаков и двукратный бронзовый призер Сергей Семенов, а также тхэквондисты олимпийские чемпионы Владислав Ларин и Максим Храмцов, призер Игр Татьяна Минина и призер ЧМ Полина Хан. В тхэквондо лицензии именные, и там замена точно невозможна. Ну и среди добровольных отказников, как было уже сказано, велосипедист Александр Власов, представительница женской борьбы Вероника Чумикова, а также теннисисты Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова и Вера Звонарева.

При этом список допущенных точно неокончательный. В нем нет дзюдоистов. В не одобренной пока заявке 12 спортсменов: Рамазан Абдулаев (категория до 60 кг), Мурад Чопанов (до 66 кг), Данил Лаврентьев (до 73 кг), Тимур Арбузов (до 81 кг), Михаил Игольников (до 90 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг), Инал Тасоев (свыше 100 кг), Сабина Гилязова (до 48 кг), Дарья Курбонмамадова (до 57 кг), Дали Лилуашвили (до 63 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Элис Старцева (свыше 78 кг). Ждут вердикта комиссии по допуску три каноиста — Алексей Коровашков, Иван Штыль и Захар Петров. Также в плавании может появиться Евгений Сомов. То есть в подвешенном состоянии пока 16 россиян плюс четверо теннисистов и, возможно, кто-то из борцов.

Александр Власов и&nbsp;Максим Храмцов. 14 российских нейтралов прошли фильтр МОК. Но за бортом уже трое теннисистов и все тхэквондисты

На Олимпиаде в Токио были представлены 336 российских спортсменов в 26 видах спорта. Сейчас в лучшем случае будут охвачены 7 видов и 44 атлета. Напомню, что комиссия МОК по допуску проверяет российских и белорусских кандидатов на политическую нейтральность. Отказы могут быть связаны с принадлежностью к спортобществам ЦСКА и «Динамо» (причем даже в недавнем прошлом), а также с публичными высказываниями в поддержку СВО. Многие российские спортсмены изначально отказались от борьбы за путевку на Олимпиаду, сочтя подобные проверки унизительными. Также отказы были вызваны солидарностью с представителями командных видов спорта и командных дисциплин, которые не пустили на ОИ из-за санкций. Кроме того, ряд спортсменов не успели выступить на квалификационных стартах из-за неповоротливости международных федераций.

Теннис
Сборная России по теннису
Даниил Медведев
Мирра Андреева
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