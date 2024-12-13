Журова: «Меня обвиняли в том, что я завидую теннисисткам Андреевой и Шнайдер»

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова вспомнила о том, как общественность реагировала на ее заявления по поводу выступления российских спортсменов на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

«Международные федерации, создавая различные унизительные условия допуска, хотят поссорить российское общество, чтобы мы собачились друг с другом. У меня такое было, когда наши теннисистки выступали на Олимпиаде в Париже. Одни мне кричали: «Как ты могла поздравить Андрееву и Шнайдер со вторым местом? Они же выступали без флага и гимна». Другие люди мне писали: «Светлана, вы их недостаточно хорошо поздравили, потому что вы завидуете им», — приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».

На Олимпиаде-2024 россиянки Андреева и Шнайдер завоевали серебряные медали в парном разряде, уступив в финале итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани. К Играм в Париже были допущены в индивидуальном нейтральном статусе только 15 российских спортсменов, представляющих пять видов спорта.