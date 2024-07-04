«Часть кампании дезинформации». МОК отрицает слухи об отмене Олимпиады

Организаторы Игр-2024 подтвердили в соцсетях, соревнования начнутся в назначенное время, несмотря на выборы во Франции и геополитические катаклизмы.

В социальных сетях МОК появилось заявление по поводу слухов о возможной отмене или переносе Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Разговоры пошли после крайне неосторожных комментариев президента Франции Эммануэля Маркона о возможности гражданской войны в стране и на фоне перспектив вторжения израильской армии в Ливан, что выведет ближневосточный конфликт на новый уровень. Однако МОК все эти обстоятельства не смущают, и разговоры о неуместности глобальных спортивных шоу в текущий момент олимпийские чиновники называют «кампаний по дезинформации». Да и отмена ОИ всего за три недели до старта навряд ли возможна технически.

Не имеет никакой фактической основы?

«Оргкомитету «Париж-2024» стало известно о распространении ложной информации об отмене Парижских игр, — говорится в заявлении для медиа в социальных сетях. — «Париж 2024» опровергает эту информацию и призывает людей не разглашать ее. Мы выясняем источник этих ложных сведений. Очевидно, что это часть продолжающейся кампании дезинформации против Франции, МОК и ее президента, а также Олимпийских игр. Оно не имеет никакой фактической основы. Президент МОК и все олимпийское движение с большим нетерпением ждут великолепных Олимпийских игр в Париже 2024 года, которые начнутся с церемонии открытия 26 июля».

Париж перед Играми-2024. Фото AFP

Напомню, что ранее МОК неоднократно жаловался на «кампанию по дезинформации», обвиняя в ее организации хакерские группы Storm-1679 и Storm-1099, по мнению Запада связанные с Россией. В отместку за санкции против российских спортсменов киберпреступники якобы создали фейковый документальный сериал «Падение олимпизма» (Olympics Has Fallen), имитирующий «расследования» Netflix и озвученный голосом актера Тома Круза. Кроме того, хакеры подогрели ажиотаж вокруг темы парижских клопов, публиковали сообщения о проблемах с безопасностью на Играх и даже создали поддельный сюжет о встрече Макрона с трансвеститом Бенуа Шевалье, якобы назначенным послом парижской Олимпиады.

Впрочем, президент Франции и сам, без хакеров и трансвеститов, немало сделал, чтобы накалить обстановку перед Играми-2024. Так в конце июня, накануне первого тура досрочных выборов в Национальное собрание, Макрон заявил, что предлагаемые левой и правой оппозицией решения, в том числе в сфере борьбы с миграцией, разделяют общество по религиозному и социальном признаку, провоцируя гражданскую войну. По мнению главы Франции, чтобы этого не произошло избиратели должны проголосовать за его собственную центристскую коалицию «Вместе». Впрочем, мрачные перспективы не слишком напугали французов — по итогам первого тура парламентских выборов макроновцы заняли лишь третье место, набрав 20,76 процента голосов.

Эйфелева башня. Фото Reuters

Погромы Олимпиаде не помеха

Результаты голосования, в котором ожидаемо победила правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение», набравшая 33,4 процента голосов, привели к беспорядкам на улицах французских городов. Левые радикалы, не довольные успехами своих оппонентов, били витрины и поджигали мусорные баки в Париже и Лионе. Нечто похожее происходило в мае в Новой Каледонии из-за нового избирательного закона этой заморской территории. Но такие социальные бурления — конечно не гражданская война. Для Франции с ее обширными традициями уличных выступлений погромы вообще — почти рутина. Тем не менее, накануне Олимпиады комментарии руководителя страны о перспективах гражданской войны, мягко говоря, не добавляют уверенности.

Кроме того, многие мировые СМИ сейчас пишут о том, что на третьей или четвертой неделе июля Израиль может начать военную операцию против шиитского движения «Хезболлах» на юге Ливана. Вторжение готовится в ответ на обстрелы северных израильских территорий. Но Ливан, в отличие от Палестины, является всеми признанным членом ООН, а движение «Хезболлах» тесно связано с Ираном, и эта страна точно отреагирует на возможную агрессию. Кроме того, 19 июля официально начинается олимпийское перемирие. Для израильской делегации в Париже и для МОК это будет дополнительная головная боль. Палестина и многие мусульманские политики требовали санкций в отношении Израиля, однако Томас Бах отказался от этих предложений, заявив, что ситуацию в секторе Газа нельзя сравнивать с событиями на Украине, которые обернулись жесткими ограничениями в отношении российских спортсменов.

Возможны ли в нынешней ситуации отмена или перенос Олимпиады в Париже? В истории такие случаи, конечно, были. В мае 1940-го МОК отменил Игры в Хельсинки (за два месяца до начала) из-за Второй мировой войны, а в марте 2020-го — сдвинул на год Олимпиаду в Токио (за четыре месяца до начала) из-за пандемии. Однако сейчас до старта Игр осталось всего три недели. В проекте стоимостью в десятки миллиардов евро задействованы огромные ресурсы, и для того, чтобы нажать на стоп-кран в такой ситуации, должно произойти нечто из ряда вон. Погромов на улицах французской столицы или боев в Ливане для этого точно недостаточно. Вероятность полномасштабной гражданской войны во Франции после второго тура выборов 7 июля на самом деле крайне низка.

Наверное, на Играх-2024 нельзя исключать масштабного теракта, который сильно омрачит праздник спорта. Дай бог, чтобы этого не произошло, и французские спецслужбы делают все для того, чтобы предотвратить негативное развитие событий. Однако стоит напомнить, что даже самый ужасный террористический инцидент в олимпийской истории в Мюнхене-1972 не привел к остановке Игр. В общем, слухи, что оргкомитет «Париж-2024» имеет некий план по отмене или переносу Олимпиады стоит признать наивными, даже с учетом возможной полной смены правительства во Франции. Конечно, в современном мире может случится все что угодно, и всегда остается вариант с неожиданным прилетом инопланетян. Но логика пока подсказывает: ОИ-2024 все же начнутся 26 июля с церемонии открытия на набережных Сены.