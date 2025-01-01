Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Теннис

Париж-2024

Сегодня, 17:35

Петрова назвала неожиданной медаль Андреевой и Шнайдер на Олимпиаде-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бронзовый призер Игр в Лондоне, экс-третья ракетка мира Надежда Петрова заявила, что серебряная медаль российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном олимпийском турнире Парижа-2024 стала неожиданной.

«Медаль была неожиданной, так как о том, что Диана и Мирра выступят в паре, было заявлено в последний момент. Да, они близки по возрасту — возможно, на этом и сошлись. И я думаю, что они, возможно, сами и не ожидали такого результата, они ведь были абсолютно не сыгранны. Но молодость, смелость им помогли. И очень грамотным было решение Шамиля Тарпищева поставить их в пару», — приводит слова Петровой «Газета.Ru».

Андреева и Шнайдер стали единственными российскими призерами Олимпиады-2024, они завоевали серебряные медали в парном разряде.

Источник: Газета.Ru
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
Надежда Петрова
Читайте также
Беккенбауэр, Загалло, Нескенс и Эрикссон умерли в 2024 году
С 1 января в России выросли зарплаты бюджетников и пенсии
У «Спартака» появился конкурент за Угальде, «Зенит» стал экономить. Трансферные слухи РПЛ за 31 декабря
«Газпром» сообщил о прекращении поставок газа через Украину
2025-й по восточному календарю будет годом Зеленой Деревянной Змеи
Актриса из картины «Москва слезам не верит» умерла в возрасте 90 лет
Популярное видео
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тарпищев: «Олимпийский комитет не имел права сравнивать наших теннисистов с иноагентами»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости