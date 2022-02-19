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Сегодня, 05:40

Нортуг: «Клебо достаточно хорош, чтобы взять золото в марафоне на Олимпиаде-2022»

Сергей Разин
корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион в лыжных гонках норвежец Петтер Нортуг поделился ожиданиями от выступления своего соотечественника Йоханнеса Клебо в марафоне на Олимпиаде-2022.

«Восстановление и все эти дни перед стартом были невероятно важны. Это будет долгая и тяжелая гонка, по сложной трассе, на высоте. Клебо достаточно хорош, чтобы взять золото в марафоне. Если он в хорошей форме, то может выиграть 50 км. Спринт и командный спринт он провел очень солидно. В эстафете он провел очень хороший этап, попытавшись приблизиться к Устюгову. Это показывает, что он в хорошей форме», — приводит слова Нортуга TV2.

Масс-старт на дистанции 50 км свободным стилем завершит олимпийскую программу у мужчин-лыжников на Играх в Пекине. Гонка пройдет в сегодня, 19 февраля и начнется в 9:00 (мск).

От России в марафоне примут участие Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Денис Спицов.

Олимпиада 2022: 19&nbsp;февраля. Олимпиада 2022: Большунов vs Клебо в масс-старте, наши против китайской пары в фигурке. Онлайн-трансляция 19 февраля

Олимпиада
Йоханнес Клебо
Петтер Нортуг
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