Нортуг: «Клебо достаточно хорош, чтобы взять золото в марафоне на Олимпиаде-2022»

Двукратный олимпийский чемпион в лыжных гонках норвежец Петтер Нортуг поделился ожиданиями от выступления своего соотечественника Йоханнеса Клебо в марафоне на Олимпиаде-2022.

«Восстановление и все эти дни перед стартом были невероятно важны. Это будет долгая и тяжелая гонка, по сложной трассе, на высоте. Клебо достаточно хорош, чтобы взять золото в марафоне. Если он в хорошей форме, то может выиграть 50 км. Спринт и командный спринт он провел очень солидно. В эстафете он провел очень хороший этап, попытавшись приблизиться к Устюгову. Это показывает, что он в хорошей форме», — приводит слова Нортуга TV2.

Масс-старт на дистанции 50 км свободным стилем завершит олимпийскую программу у мужчин-лыжников на Играх в Пекине. Гонка пройдет в сегодня, 19 февраля и начнется в 9:00 (мск).

От России в марафоне примут участие Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Денис Спицов.