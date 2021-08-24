Третьяк не исключил назначения Знарка ассистентом главного тренера сборной России

Президент ФХР Владислав Третьяк в интервью «СЭ» рассказал о том, как и кем может усилиться тренерский штаб сборной России перед Олимпиадой-2022 в Пекине.

— Канадцы под Олимпиаду собрали в штаб всех сильнейших — Джона Купера, Барри Тротца и других. Сейчас свободны два лучших российских тренера последних лет: Олег Знарок и Игорь Никитин. Они рассматриваются в сборную? Ведь на такой турнир надо звать не только лучших игроков, но и сильнейших специалистов.

— У меня встречный вопрос. Почему они сейчас без работы?

— Это вопрос к клубам. И Знарок, и Никитин совсем недавно добивались больших успехов.

— Оба — большие профессионалы, но и у них есть слабые стороны. Два года в «Спартаке» показали, что Знарок не сумел поднять команду на новый уровень. Фактически с ним не стали продлевать контракт.

Никитин не выполнил задачу занять с ЦСКА только первое место. Он хороший специалист, но в ключевой момент финала Кубка Гагарина команда не забила ни одного гола в двух матчах. Я не помню, чтобы с армейцами на этой стадии такое раньше было.

— Кто лучше их?

— У нас есть Брагин, команда, состав. Укрепление тренерского штаба будет происходить в зависимости от того, кто именно из хоккеистов поедет на Олимпиаду. Для НХЛ — план А, для КХЛ — план Б.

— Знарок и Никитин имеют шансы войти в штаб?

— Мы ни на ком крест не ставим. Перед принятием решения все взвешиваем — и старые заслуги, и новые. Названные вами люди уже работали в сборной. Их возможности нам хорошо понятны. Будут на Олимпиаде игроки из НХЛ — значит, возьмем специалиста, имеющего североамериканский опыт. Не поедут — обойдемся местными специалистами.

— Сергей Гончар, хорошо работавший в «Питтсбурге», в поле вашего зрения?

— Кандидатура очень хорошая. Мы ее имеем в виду. Будет Сергей свободен от обязательств перед каким-нибудь клубом НХЛ — договориться с ним окажется легче. Но всех секретов пока рассказывать не стану — будем действовать по ситуации. К октябрю — ноябрю точно определимся.

— Алексей Жамнов будет находиться на скамейке сборной России?

— Знаю его давно и очень хорошо — как хоккеиста и как человека. Еще с того времени, когда он был капитаном в «Чикаго». Тогда европеец в такой роли считался большой редкостью. Алексей и сейчас работает на сборную, отвечая за селекцию. Представить, что Жамнов снова окажется на скамейке, можно. Он и на Кубке мира работал, и на Олимпиаде в Пхенчхане. Опытный человек. К тому же у него хорошая коммуникация с Брагиным.

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