Российские фигуристы завоевали максимальную квоту на Олимпиаду-2022

Российские фигуристы завоевали максимальную квоту в мужском одиночном катании на Олимпийских играх-2022 по итогам чемпионата мира в Стокгольме.

Для завоевания максимальной квоты на Олимпаиду сумма мест российских фигуристов по итогам соревнований должна быть меньше или равной 13. Этот результат россияне гарантировали по итогам выступления Михаила Коляды и Евгения Семененко.

Теперь на Олимпиаде-2022 выступят три российских фигуриста. Напомним, что на Играх-2018 Россию представляли два спортсмена — Дмитрий Алиев и Михаил Коляда.

На следующем мировом первенстве также выступят три российских фигуриста.