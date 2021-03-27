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Российские фигуристы завоевали максимальную квоту на Олимпиаду-2022

16:36
Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российские фигуристы завоевали максимальную квоту в мужском одиночном катании на Олимпийских играх-2022 по итогам чемпионата мира в Стокгольме.

Для завоевания максимальной квоты на Олимпаиду сумма мест российских фигуристов по итогам соревнований должна быть меньше или равной 13. Этот результат россияне гарантировали по итогам выступления Михаила Коляды и Евгения Семененко.

Теперь на Олимпиаде-2022 выступят три российских фигуриста. Напомним, что на Играх-2018 Россию представляли два спортсмена — Дмитрий Алиев и Михаил Коляда.

На следующем мировом первенстве также выступят три российских фигуриста.

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