Валиева: «После Олимпиады мне особенно не хватало мамы и ее поддержки»

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями от участия в Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Для меня это была первая Олимпиада, сравнивать не с чем. Многие спортсмены рассказывали, что не ощущалось праздника, как это было раньше. Ковидный протокол, ежедневная сдача ПЦР-тестов... Все это тревожило, немного выбивало из привычного ритма, но, несмотря ни на что, мы радовались, что оказались в Пекине на Олимпийских играх. Для меня время на Олимпиаде разделилось на до и после. Так вот, после мне особенно не хватало мамы, ее поддержки», — приводит слова Валиевой Cosmopolitan.

15-летняя спортсменка выиграла золото в командных соревнованиях на Играх в Пекине. В личном первенстве на фоне допингового скандала она стала четвертой.