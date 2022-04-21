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Пекин-2022

Сегодня, 12:55

Валиева: «После Олимпиады мне особенно не хватало мамы и ее поддержки»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Камила Валиева.
Фото Reuters

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями от участия в Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Для меня это была первая Олимпиада, сравнивать не с чем. Многие спортсмены рассказывали, что не ощущалось праздника, как это было раньше. Ковидный протокол, ежедневная сдача ПЦР-тестов... Все это тревожило, немного выбивало из привычного ритма, но, несмотря ни на что, мы радовались, что оказались в Пекине на Олимпийских играх. Для меня время на Олимпиаде разделилось на до и после. Так вот, после мне особенно не хватало мамы, ее поддержки», — приводит слова Валиевой Cosmopolitan.

15-летняя спортсменка выиграла золото в командных соревнованиях на Играх в Пекине. В личном первенстве на фоне допингового скандала она стала четвертой.

Источник: https://www.cosmo.ru/stars/interview/kamila-valieva-uspeh-ne-meshaet-mne-ya-starayus-byt-skromnoy-i-vezhlivoy/
Олимпиада
Камила Валиева
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