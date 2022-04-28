Сергей Собянин наградил призеров Олимпиады в Пекине и их тренеров

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил и наградил чемпионов и призеров зимней Олимпиады-2022 в Пекине, а также тренеров спортсменов.

«Поздравляю с победой. Очень сложные соревнования, в которых вам пришлось участвовать. Россия привыкла работать, развиваться в условиях жесткого противостояния, санкций и так далее. И наш спорт тоже находится под постоянным давлением, особенно в последние годы. Но, что интересно, чем больше на нас давление оказывают, тем больше поддерживает наша страна свой спорт, своих спортсменов», — приводит ТАСС слова Собянина.

Также мэр отметил успехи сборной России в медальном зачете и заявил, что московские спортсмены достойно представили город на Играх.

«Если взять общее количество медалей, завоеванных нашей командой, мы достигли прекрасного результата. Второе место в мире!» — добавил мэр столицы.

Согласно данным пресс-службы мэра Москвы, столичные спортсмены-победители Олимпиады получат 4 миллиона рублей, серебряные призеры — 2,5 миллиона рублей, бронзовые призеры — 1,7 миллиона рублей. Тренеры чемпионов и призеров получат выплаты в размере 50 процентов от этих сумм. Победителями и призерами Игр в Китае в личных или командных видах спорта стали 25 московских спортсменов в семи видах спорта.

Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля. Сборная России с 6 золотыми, 12 серебряными и 14 бронзовыми медалями заняла девятое место в медальном зачете. По общему числу наград российские спортсмены уступили лишь норвежцам (37).