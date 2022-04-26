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Пекин-2022

26 апреля, 17:14

Путин оценил результаты России на Олимпиаде-2022: «Место сборной все-таки ниже, чем было запланировано»

Путин оценил результаты сборной России на Олимпийских играх в Пекине
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Владимир Путин.
Фото kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта оценил результаты сборной России на Олимпиаде в Пекине.

«Хотел бы отметить, что итоговое место в общекомандном зачете на Олимпиаде в Пекине у нашей сборной все-таки ниже, чем было запланировано в стратегии развития спорта», — приводит ТАСС слова Путина.

Президент попросил министра спорта РФ Олега Матыцина доложить об этом.

«Победители и призеры Игр в Пекине, безусловно, выдающиеся мастера, завоевали достойное количество наград. Но сейчас мы с вами не на торжественном мероприятии, а на, по сути, производственном совещании и должны давать объективные оценки всему, что мы делаем».

Олимпиада в Пекине прошла с 4 по 20 февраля. Сборная России завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград

Источник: https://tass.ru/sport/14482127
Олимпиада
Владимир Путин
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