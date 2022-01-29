Драма девушки Бонда и ее мужа из России. Они вошли в историю Олимпиады, но остались без награды

Олимпийская история двух талантливых керлингистов, которые могли стать настоящими суперзвездами, но сделались знаменитыми только благодаря допинговому скандалу.

Российские керлингисты никогда не считались безусловными фаворитами Олимпиад. Но в 2018 году в Пхенчхане Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова сотворили историю. Увы, в этой олимпийской сказке не самый счастливый финал. Хотя дисквалификация Александра истекает всего через месяц — ничего невозможного нет.

Долгожданная бронза

До 2018 года россияне не могли похвастаться никакими олимпийскими достижениями в этом виде спорта. Впервые российские керлингистки выступили на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити и заняли десятое место. Затем, на следующих играх в Турине, — шестыми. Далее — лишь девятые строчки. Мужчины же выступали только на Играх в Сочи по домашней квоте и стали седьмыми.

На Олимпиаде в Пхенчхане впервые в истории керлинга были разыграны медали среди смешанных пар. И россияне — Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова — 13 февраля 2018 года завоевали бронзу в дисциплине дабл-микст. Это был триумфальный день в истории российского керлинга. И, безусловно, для самой пары, которая называла число 13 счастливым: Анастасия родилась 13 декабря, свадьбу пара сыграла 13 июня.

«Мы знали, что можем выиграть здесь медаль. Очень рады, что это удалось. Пусть это бронза, но для нас она очень важна», — сказала Брызгалова.

«Я пока ничего не понял, какие-то двойственные ощущения. С одной стороны, очень рад, с другой — обидно, что вчера упустили победу в полуфинале,» — заявил Крушельницкий.

Скромно и лаконично — так прокомментировали свой триумф Анастасия и Александр. А достижение действительно важное — первая олимпийская медаль в истории российского керлинга. В восторге от этих спортсменов были не только россияне: о них писали мировые СМИ. Привлекательная Брызгалова, лихо руководившая в игре своим супругом, моментально превратилась в секс-символ керлинга. А с подачи журналиста Yahoo! Sports Дэна Ветцела к российскому дуэту прикрепился киношный образ.

«Брызгалова похожа на героиню фильмов про Бонда, а Крушельницкий — на героя из фильма «Форсаж». Русские троллят весь мир, отправляя на Олимпиаду спортсменов, которые выглядят как двойные агенты», — написал Ветцел в своем Twitter.

Но радость быстро сменилась шоком. Спустя несколько дней МОК сообщил делегации Олимпийских атлетов из России (OAR) о нарушении одним из ее спортсменов антидопинговых правил. Для нашей сборной это была настоящая катастрофа, ведь мы приехали в Пхенчхан без флага, но на церемонии закрытия Игр нам было обещано его возвращение — при отсутствии допинговых скандалов. И тут такой удар в спину...

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Фото Getty Images Фото Getty Images

Отобранная медаль

18 февраля 2018 года стало известно, что Александр Крушельницкий не прошел тест на допинг: в его пробе обнаружили мельдоний, запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) с 1 января 2016 года. По предварительным данным, препарат попал в организм Крушельницкого примерно за десять дней до сдачи допинг-пробы.

19 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) начал официальное разбирательство. А президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил, что данное вещество попало в организм спортсмена несанкционированно.

— Основная версия попадания мельдония в организм Крушельницкого — несанкционированный прием, — заявил Свищев «СЭ». — И Крушельницкий его не принимал. Это бессмысленно и бесполезно. И это уголовно наказуемое деяние. А Александр — здравый парень и в своем уме, чтобы не совершать этих ошибок. К тому же он чемпион мира. Употребление милдроната в керлинге — как мертвому припарка.

Сам Александр признал наличие мельдония в организме:

«Со своей стороны, я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил. Глупо отрицать это, когда наличие в организме запрещенного вещества подтверждается результатами двух допинг-тестов. Пробы были взяты во время Олимпийских игр, и я готов к соответствующему вердикту, который в таких случаях предсказуемо одинаков. В связи с этим, взвесив все за и против, я решил отказаться от проведения слушаний в CAS по поводу моей ситуации. Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно», — из заявления Крушельницкого, опубликованного ТАСС.

На следующий день делегация Олимпийских атлетов из России сделала официальное заявление:

«... Обнаруженная в пробе концентрация мельдония говорит о не применяемом в медицинской практике однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм человека.

Проба, взятая у Александра Крушельницкого до начала Олимпийских игр, 22 января, равно как и все предыдущие, была отрицательной. Таким образом, факт осознанного или системного употребления запрещенного вещества не подтверждается.

В связи с этим Олимпийский комитет России инициирует всестороннее расследование обстоятельств случившегося, которое будет продолжено в том числе в рамках уголовного законодательства Российской Федерации для установления деталей произошедшего..."

Спустя два дня, 22 февраля, CAS признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Пхенчхане, а также объявил о том, что спортсмен дисквалифицирован, а его олимпийские результаты являются недействительными. После данного решения Крушельницкий и Анастасия Брызгалова вернули бронзовые медали в Международный олимпийский комитет и в этот же день покинули Южную Корею.

Анастасия Брызгалова. Фото Getty Images

Максимальная дисквалификация

Важным в данной истории является факт странности попадания запрещенного препарата в организм Александра. Исходя из допинг-проб следовало то, что мельдоний оказался в организме спортсмена перед началом или в первые дни Олимпиады. К тому же данная доза вещества не несет никакого терапевтического эффекта. Об этом заявил и ОКР:

«Эффект от употребления мельдония достигается исключительно при его регулярном курсовом использовании, а обнаруженная в пробе концентрация мельдония говорит об однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм человека».

Строились даже версии происшедшего — как препарат, ставший печально знаменитым в результате массового допингового скандала в 2016 году, мог попасть в организм Александра:

— человеческий фактор — по ошибке самого Крушельницкого;

— особенности физиологии — организм дольше двух лет (то есть уже после появления запрета) перерабатывал вещество;

— ошибка тестирования — ложноположительный результат;

— применение препарата в лекарственных целях;

— диверсия — вещество подмешали в напиток или еду заинтересованные лица.

Со слов Свищева, планировались масштабные проверки:

«Я уже обратился во все правоохранительные органы России. На очереди — органы Республики Корея. Я как раз туда вылетаю, буду присутствовать на слушаниях в CAS. Обращусь в оргкомитет, органы безопасности, международную федерацию керлинга, ВАДА, МОК и так далее — пусть помогут. Надеюсь, нас там услышат», — заявил Свищев.

Но расследования ни к чему не привели — в декабре 2018 года Крушельницкий был дисквалифицирован и лишен олимпийской бронзовой медали за положительную пробу на мельдоний.

Анастасия Брызгалова. Фото Getty Images

Где был мельдоний?

Такое вещество, как мельдоний (или милдронат), — это препарат для улучшения обмена веществ и энергообмена в тканях. Широкую известность в обществе средство получило в начале 2016 года после запрета ВАДА.

Тогда представителей российского спорта и стран бывшего СССР начали массово дисквалифицировать за наличие мельдония в допинг-пробах. Один из самых громких скандалов был с Марией Шараповой.

Теннисистка призналась, что почти десять лет пила это лекарство по совету семейного врача и пропустила сообщение о запрете препарата из-за недосмотра своего штаба. Шарапова получила двухлетнюю дисквалификацию, которая была сокращена до 15 месяцев.

На мельдонии также попадалась молодежная сборная России по гандболу почти в полном составе — в итоге спортсменок дисквалифицировали на год. И есть более свежие примеры.

В 2021 году украинский гимнаст, олимпийский чемпион Рио, чемпион мира и Европы Олег Верняев не выступал с начала года и пропустил Игры в Токио. Всему виной — четырехлетняя дисквалификация за мельдоний. Своей вины Верняев не признал.

Аналогичная ситуация произошла и с российскими гребцами. Никита Моргачев и Павел Сорин также пропустили Олимпийские игры в Токио из-за найденного в допинг-пробах мельдония. Но вины не признали — и настаивали на своей невиновности. Все это заставляет задуматься, как именно мельдоний попадает в организмы спортсменов. Вполне возможно, что вещество входит в состав какого-либо разрешенного препарата или просто некая биодобавка нелегально им загрязнена.

Драма Крушельницкого

В истории Александра Крушельницкого самое неприятное (помимо проваленного теста и самого факта наказания) — это, конечно, срок дисквалификации. Спортсмен отстранен на четыре года — максимально возможное наказание. Но этот срок мог быть намного меньше. Изначально Всемирная федерация керлинга (WCF) сама предложила россиянину подписать досудебное соглашение с признанием вины и возмещением всех убытков по делу. В итоге Крушельницкий совместно с Федерацией керлинга России и адвокатами согласился на эти условия из-за того, что достоверных аргументов в пользу версии провокации у него не было.

Уже все договоренности были достигнуты, но WCF внезапно отказалась от всех соглашений со спортсменом по требованию ВАДА. Всемирное антидопинговое агентство сочло наказание слишком мягким и пригрозило оспорить его в суде.

Исходя из всей ситуации, итоговое решение принял CAS. На основании того, что россиянин признал свою вину и не смог предоставить обстоятельства, ее смягчающие, наказание получилось максимальным.

«Крушельницкий не смог установить источник мельдония в пробе, аргументы защиты не были подкреплены надежными или заслуживающими доверия доказательствами. Спортсмен не смог доказать, что использование им мельдония было ненамеренным. Крушельницкий не может претендовать на отмену или сокращение наказания», — говорится в официальном пресс-релизе на сайте CAS.

Для большинства взрослых спортсменов четыре года без выступлений— это конец карьеры. Для Александра дисквалификация заканчивается 12 февраля 2022 года. На Олимпиаду в Пекине Крушельницкий не попадал, сумеет ли вернуться на уровень сборной в миксте или в классике — огромный вопрос.

Тем не менее Александр не унывает. Хоть и вся эта ситуация была очень тяжелой для него.

«Было очень тяжело, потому что мы надеялись на более мягкое решение. Пусть все останется на совести людей, которые так жестко с нами поступили. Мы всегда были за честную борьбу и никогда ничего запрещенного не употребляли. Все понимают, что ситуация абсурдная, но, к сожалению, нам дали четыре года...

Александр не сидит дома, у него тоже очень насыщенный график. Он активно проводит мастер-классы, у него открылась школа для любителей керлинга всех возрастов", — рассказала в интервью «СЭ» его супруга Анастасия в 2019 году.

Карьера Брызгаловой

Супруга Крушельницкого в допинговой истории не фигурировала. Но была вынуждена сдать медаль вместе с мужем. Однако менять партнера Анастасия не стала. Предпочла вернуться к тому, с чего начинала свою карьеру, — к женским командам.

Брызгалова и Крушельницкий изначально выступали в классическом керлинге, но больших успехов не достигли. В 2009 году они встретили друг друга, в 2012-м — стали парой в жизни. И только в 2015 году Анастасия и Александр освоили дисциплину дабл-микст. Спустя год они добились первых успехов — выиграли чемпионат России, чемпионат мира, одержали победы на этапах Мирового тура.

В 2017 году пара сыграла свадьбу. И в Пхенчхан Брызгалова и Крушельницкий поехали уже в статусе супругов. Олимпийская драма никак не повлияла на отношения — Анастасия и Александр по-прежнему вместе.

После Олимпиады Брызгалова выступала в женских командах — у скипа Алины Ковалевой, с которой участвовала в чемпионате мира и проиграла в четвертьфинале японкам. Но спустя год — в августе 2020 года — Анастасия объявила о завершении спортивной карьеры и стала тренером в своей же команде, а также начала работать со сборной России в микст-дуэтах.

Но окончательное ли это завершение карьеры? Сама Брызгалова в августе 2020 года сказала: «Возвращение в керлинг? В ближайшие два-три года точно не планирую». А там — кто знает? У Крушельницкого в феврале 2022 года как раз дисквалификация закончится. А в керлинг можно и до 40 лет играть.

Впрочем, Александр и Анастасия в настоящее время счастливы и без керлинга. Весной 2021 года в их семье родилась дочка.