В керлинге у нас могут быть две медали! Олимпийский турнир стартует уже сегодня

Россияне не отобрались на Игры в дабл-миксе, но у нас впервые есть две конкурентоспособные команды в классике.

Керлингисты вступают в борьбу одними из первых на этой Олимпиаде — за два дня до официального открытия. А закончат женским финалом 20 февраля — в заключительный день Игр. Россияне в Пекине выступают двумя командами — мужской Сергея Глухова и женской Алины Ковалевой. И, пожалуй, впервые обе наши сборные имеют реальные шансы на медали.

Сидорова так и не попала в Пекин

Еще в Пхенчхане-2018 керлинг поймал такой хайп, что позавидовало бы даже фигурное катание. Все благодаря смешанной паре Анастасия Брызгалова/Александр Крушельницкий, которые сенсационно взяли бронзу — первую олимпийскую награду в истории российского керлинга.

Тут сошлось все — красивая лав-стори, яркая внешность Брызгаловой, которую сравнивали с «девушкой Бонда», и наконец — супер-результат. Но на этом дело не кончилось: спустя несколько дней выяснилось, что допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний.

Это настоящее сумасшествие: допинг в керлинге нужен примерно так же, как в шахматах, то есть не нужен вообще. Тем более мельдоний, о запрете которого в России знали, кажется, вообще все. Крушельницкий пытался защищаться, была даже версия, что препарат подсыпали конкуренты. Но итог оказался неутешительным: пара лишилась медали, Александру дали четыре года дисквалификации, а Россия в том числе из-за этого случая не смогла получить флаг на церемонии закрытия Игр.

Теперь Крушельницкий пытается развивать любительский керлинг. А его супруга год назад стала мамой и объявила о завершении карьеры. В их отсутствие первым номером среди российских микст-дуэтов неожиданно стали Анна Сидорова и Алексей Тимофеев. Оба в прошлом — скипы в классическом керлинге, которые проиграли конкуренцию за попадание на Игры и решили использовать последний шанс поехать на Игры.

А еще Сидорова — призер чемпионата мира и самая, пожалуй, известная керлингистка России. Если бы все получилось, этот дуэт по медийности мог бы стать еще ярче Брызгаловой/Крушельницкого. Но, к сожалению, от попадания в Пекин их отделила всего одна игра. Сидорова с Тимофеевым уступили в финале олимпийской квалификации, и теперь Анна будет смотреть Олимпиаду дома — вместе со своим молодым человеком, призером Олимпийских игр по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым.

Глухов и Ковалева способны на сенсацию

Зато впервые у нас отобралась на Олимпиаду мужская сборная. Да еще какая! Команда Сергея Глухова не входит в число фаворитов, но потенциально вполне способна бороться даже за награду. В прошлом году на чемпионате мира команда Сергея Глухова сенсационно стала четвертой. А на групповом этапе просто вынесла соперников, одержав 11 побед в 13 матчах! Для сравнения, еще в 2017-м наши мужчины все 11 своих игр проиграли.

Подъем у мужской команды действительно фантастический. Год назад в это время они даже на чемпионат мира чудом отобрались. А потом преобразились настолько, что чуть не вырвали бронзовую медаль у супер-опытных шотландцев.

В Пекине наши парни постараются отжигать и дальше. Потому что терять им точно нечего, а опыт в любом случае будет уникальный. Команда Глухова в неплохой форме — недавно она стала второй на чемпионате Европы в дивизионе Б (в высший они пока даже не входили). А вот чемпионами континента стали шотландцы, которые неожиданно выиграли у действующих двукратных чемпионов мира из Швеции.

Команда Алины Ковалевой, в отличие от нашей мужской сборной, давно уже в элите мирового керлинга. Сама Алина выигрывала медали еще в составе команды Анны Сидоровой. А в прошлом году наши девчонки сумели взять серебро на чемпионате мира — повторение лучшего результата в истории российского керлинга!

Таких явных фаворитов, как у мужчин, в женском керлинге сейчас нет. Точнее, есть круг лидеров — Швейцария, Швеция, Канада — но наши девчонки в разное время выигрывали у каждой из этих сборных. Правда, на недавнем чемпионате Европы команда Ковалевой выступила не совсем удачно, уступив в матче за третье место сборной Германии.

Но в керлинге, тем более — женском, результаты бывают очень непредсказуемыми. А удивлять со знаком «плюс» Алина и ее напарницы точно умеют.

Расписание турнира в керлинге

2 февраля

15.05 Микст. Групповой турнир. Швеция — Великобритания

Микст. Групповой турнир. Австралия — США

Микст. Групповой турнир. Норвегия — Чехия

Микст. Групповой турнир. Китай — Швейцария

3 февраля

4.05 Микст. Групповой турнир. Австралия — Китай

Микст. Групповой турнир. Швеция — Чехия

Микст. Групповой турнир. США — Италия

Микст. Групповой турнир. Великобритания — Канада

9.05 Микст. Групповой турнир. Италия — Швейцария

Микст. Групповой турнир. США — Норвегия

14.05 Микст. Групповой турнир. Норвегия — Канада

Микст. Групповой турнир. Швейцария — Великобритания

Микст. Групповой турнир. Китай — Швеция

Микст. Групповой турнир. Чехия — Австралия

4 февраля

3.35 Микст. Групповой турнир. Швеция — Австралия

Микст. Групповой турнир. Канада — Швейцария

Микст. Групповой турнир. Италия — Норвегия

8.35 Микст. Групповой турнир. Чехия — Италия

Микст. Групповой турнир. Китай — Канада

Микст. Групповой турнир. Великобритания — Австралия

Микст. Групповой турнир. Швеция — США

5 февраля

4.05 Микст. Групповой турнир. Австралия — Норвегия

Микст. Групповой турнир. Швейцария — Швеция

9.05 Микст. Групповой турнир. Китай — США

Микст. Групповой турнир. Чехия — Великобритания

Микст. Групповой турнир. Швеция — Канада

Микст. Групповой турнир. Австралия — Италия

14.05 Микст. Групповой турнир. Великобритания — Италия

Микст. Групповой турнир. Норвегия — Китай

Микст. Групповой турнир. Чехия — Швейцария

Микст. Групповой турнир. США — Канада

6 февраля

4.05 Микст. Групповой турнир. США — Чехия

Микст. Групповой турнир. Великобритания — Китай

9.05 Микст. Групповой турнир. Норвегия — Швеция

Микст. Групповой турнир. Австралия — Швейцария

Микст. Групповой турнир. Италия — Китай

Микст. Групповой турнир. Канада — Чехия

14.05 Микст. Групповой турнир. Канада — Австралия

Микст. Групповой турнир. Италия — Швеция

Микст. Групповой турнир. Швейцария — США

Микст. Групповой турнир. Норвегия — Великобритания

7 февраля

4.05 Микст. Групповой турнир. Швейцария — Норвегия

Микст. Групповой турнир. Канада — Италия

Микст. Групповой турнир. США — Великобритания

Микст. Групповой турнир. Чехия — Китай

8 февраля

Керлинг

9.05 Микст. Матч за 3-е место

14.05 Микст. Финал

9 февраля

15.05 Мужчины. Групповой турнир. Дания — Канада

Мужчины. Групповой турнир. США — Россия

Мужчины. Групповой турнир. Норвегия — Швейцария

Мужчины. Групповой турнир. Китай — Швеция

10 февраля

4.05 Женщины. Групповой турнир. Великобритания — Швейцария

Женщины. Групповой турнир. Дания — Китай

Женщины. Групповой турнир. Швеция — Япония

Женщины. Групповой турнир. Россия — США

9.05 Мужчины. Групповой турнир. США — Швеция

Мужчины. Групповой турнир. Норвегия — Канада

Мужчины. Групповой турнир. Китай — Россия

Мужчины. Групповой турнир. Великобритания — Италия

15.05 Женщины. Групповой турнир. Канада — Корея

Женщины. Групповой турнир. Швеция — Великобритания

Женщины. Групповой турнир. США — Дания

Женщины. Групповой турнир. Китай — Швейцария

11 февраля

4.05 Мужчины. Групповой турнир. Швейцария — Россия

Мужчины. Групповой турнир. Великобритания — США

Мужчины. Групповой турнир. Швеция — Италия

Мужчины. Групповой турнир. Дания — Китай

9.05 Женщины. Групповой турнир. США — Китай

Женщины. Групповой турнир. Канада — Япония

Женщины. Групповой турнир. Швейцария — Россия

Женщины. Групповой турнир. Корея — Великобритания

15.05 Мужчины. Групповой турнир. Россия — Дания

Мужчины. Групповой турнир. Великобритания — Норвегия

Мужчины. Групповой турнир. Канада — Швейцария

12 февраля

4.05 Женщины. Групповой турнир. Швеция — Канада

Женщины. Групповой турнир. Корея — Россия

Женщины. Групповой турнир. Япония — Дания

9.05 Мужчины. Групповой турнир. Италия — Китай

Мужчины. Групповой турнир. Канада — Швеция

Мужчины. Групповой турнир. Дания — Швейцария

Мужчины. Групповой турнир. США — Норвегия

15.05 Женщины. Групповой турнир. Россия — Япония

Женщины. Групповой турнир. Дания — Швейцария

Женщины. Групповой турнир. Великобритания — США

Женщины. Групповой турнир. Швеция — Китай

13 февраля

4.05 Мужчины. Групповой турнир. Норвегия — Швеция

Мужчины. Групповой турнир. Китай — Великобритания

Мужчины. Групповой турнир. США — Канада

Мужчины. Групповой турнир. Италия — Россия

9.05 Женщины. Групповой турнир. Дания — Великобритания

Женщины. Групповой турнир. США — Швеция

Женщины. Групповой турнир. Корея — Китай

Женщины. Групповой турнир. Швейцария — Канада

15.05 Мужчины. Групповой турнир. Великобритания — Дания

Мужчины. Групповой турнир. Швейцария — Италия

Мужчины. Групповой турнир. Китай — США

14 февраля

4.05 Женщины. Групповой турнир. Китай — Япония

Женщины. Групповой турнир. Канада — Россия

Женщины. Групповой турнир. США — Корея

9.05 Мужчины. Групповой турнир. Канада — Италия

Мужчины. Групповой турнир. Дания — Норвегия

Мужчины. Групповой турнир. Россия — Швеция

Мужчины. Групповой турнир. Швейцария — Великобритания

15.05 Женщины. Групповой турнир. Швейцария — Швеция

Женщины. Групповой турнир. Великобритания — Канада

Женщины. Групповой турнир. Япония — Корея

Женщины. Групповой турнир. Дания — Россия

15 февраля

4.05 Мужчины. Групповой турнир. Россия — Норвегия

Мужчины. Групповой турнир. Канада — Китай

Мужчины. Групповой турнир. Швейцария — США

Мужчины. Групповой турнир. Швеция — Дания

9.05 Женщины. Групповой турнир. Китай — Россия

Женщины. Групповой турнир. Швеция — Дания

Женщины. Групповой турнир. США — Швейцария

Женщины. Групповой турнир. Великобритания — Япония

15.05 Мужчины. Групповой турнир. Швеция — Великобритания

Мужчины. Групповой турнир. Италия — США

Мужчины. Групповой турнир. Норвегия — Китай

Мужчины. Групповой турнир. Россия — Канада

16 февраля

4.05 Женщины. Групповой турнир. Канада — США

Женщины. Групповой турнир. Швейцария — Корея

Женщины. Групповой турнир. Китай — Великобритания

9.05 Мужчины. Групповой турнир. Китай — Швейцария

Мужчины. Групповой турнир. Великобритания — Россия

Мужчины. Групповой турнир. Италия — Дания

15.05 Женщины. Групповой турнир. Корея — Дания

Женщины. Групповой турнир. Япония — США

Женщины. Групповой турнир. Россия — Швеция

Женщины. Групповой турнир. Канада — Китай

17 февраля

4.05 Мужчины. Групповой турнир. Дания — США

Мужчины. Групповой турнир. Швеция — Швейцария

Мужчины. Групповой турнир. Канада — Великобритания

Мужчины. Групповой турнир. Норвегия — Италия

9.05 Женщины. Групповой турнир. Япония — Швейцария

Женщины. Групповой турнир. Россия — Великобритания

Женщины. Групповой турнир. Дания — Канада

Женщины. Групповой турнир. Корея — Швеция

15.05 Мужчины. 1/2 финала

18 февраля

9.05 Мужчины. Матч за 3-е место

15.05 Женщины. 1/2 финала

19 февраля

9.05 Мужчины. Финал

15.05 Женщины. Матч за 3-е место

20 февраля

4.05 Женщины. Финал