В керлинге у нас могут быть две медали! Олимпийский турнир стартует уже сегодня
Керлингисты вступают в борьбу одними из первых на этой Олимпиаде — за два дня до официального открытия. А закончат женским финалом 20 февраля — в заключительный день Игр. Россияне в Пекине выступают двумя командами — мужской Сергея Глухова и женской Алины Ковалевой. И, пожалуй, впервые обе наши сборные имеют реальные шансы на медали.
Сидорова так и не попала в Пекин
Еще в Пхенчхане-2018 керлинг поймал такой хайп, что позавидовало бы даже фигурное катание. Все благодаря смешанной паре Анастасия Брызгалова/Александр Крушельницкий, которые сенсационно взяли бронзу — первую олимпийскую награду в истории российского керлинга.
Тут сошлось все — красивая лав-стори, яркая внешность Брызгаловой, которую сравнивали с «девушкой Бонда», и наконец — супер-результат. Но на этом дело не кончилось: спустя несколько дней выяснилось, что допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний.
Это настоящее сумасшествие: допинг в керлинге нужен примерно так же, как в шахматах, то есть не нужен вообще. Тем более мельдоний, о запрете которого в России знали, кажется, вообще все. Крушельницкий пытался защищаться, была даже версия, что препарат подсыпали конкуренты. Но итог оказался неутешительным: пара лишилась медали, Александру дали четыре года дисквалификации, а Россия в том числе из-за этого случая не смогла получить флаг на церемонии закрытия Игр.
Теперь Крушельницкий пытается развивать любительский керлинг. А его супруга год назад стала мамой и объявила о завершении карьеры. В их отсутствие первым номером среди российских микст-дуэтов неожиданно стали Анна Сидорова и Алексей Тимофеев. Оба в прошлом — скипы в классическом керлинге, которые проиграли конкуренцию за попадание на Игры и решили использовать последний шанс поехать на Игры.
А еще Сидорова — призер чемпионата мира и самая, пожалуй, известная керлингистка России. Если бы все получилось, этот дуэт по медийности мог бы стать еще ярче Брызгаловой/Крушельницкого. Но, к сожалению, от попадания в Пекин их отделила всего одна игра. Сидорова с Тимофеевым уступили в финале олимпийской квалификации, и теперь Анна будет смотреть Олимпиаду дома — вместе со своим молодым человеком, призером Олимпийских игр по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым.
Глухов и Ковалева способны на сенсацию
Зато впервые у нас отобралась на Олимпиаду мужская сборная. Да еще какая! Команда Сергея Глухова не входит в число фаворитов, но потенциально вполне способна бороться даже за награду. В прошлом году на чемпионате мира команда Сергея Глухова сенсационно стала четвертой. А на групповом этапе просто вынесла соперников, одержав 11 побед в 13 матчах! Для сравнения, еще в 2017-м наши мужчины все 11 своих игр проиграли.
Подъем у мужской команды действительно фантастический. Год назад в это время они даже на чемпионат мира чудом отобрались. А потом преобразились настолько, что чуть не вырвали бронзовую медаль у супер-опытных шотландцев.
В Пекине наши парни постараются отжигать и дальше. Потому что терять им точно нечего, а опыт в любом случае будет уникальный. Команда Глухова в неплохой форме — недавно она стала второй на чемпионате Европы в дивизионе Б (в высший они пока даже не входили). А вот чемпионами континента стали шотландцы, которые неожиданно выиграли у действующих двукратных чемпионов мира из Швеции.
Команда Алины Ковалевой, в отличие от нашей мужской сборной, давно уже в элите мирового керлинга. Сама Алина выигрывала медали еще в составе команды Анны Сидоровой. А в прошлом году наши девчонки сумели взять серебро на чемпионате мира — повторение лучшего результата в истории российского керлинга!
Таких явных фаворитов, как у мужчин, в женском керлинге сейчас нет. Точнее, есть круг лидеров — Швейцария, Швеция, Канада — но наши девчонки в разное время выигрывали у каждой из этих сборных. Правда, на недавнем чемпионате Европы команда Ковалевой выступила не совсем удачно, уступив в матче за третье место сборной Германии.
Но в керлинге, тем более — женском, результаты бывают очень непредсказуемыми. А удивлять со знаком «плюс» Алина и ее напарницы точно умеют.
Расписание турнира в керлинге
2 февраля
15.05 Микст. Групповой турнир. Швеция — Великобритания
Микст. Групповой турнир. Австралия — США
Микст. Групповой турнир. Норвегия — Чехия
Микст. Групповой турнир. Китай — Швейцария
3 февраля
4.05 Микст. Групповой турнир. Австралия — Китай
Микст. Групповой турнир. Швеция — Чехия
Микст. Групповой турнир. США — Италия
Микст. Групповой турнир. Великобритания — Канада
9.05 Микст. Групповой турнир. Италия — Швейцария
Микст. Групповой турнир. США — Норвегия
14.05 Микст. Групповой турнир. Норвегия — Канада
Микст. Групповой турнир. Швейцария — Великобритания
Микст. Групповой турнир. Китай — Швеция
Микст. Групповой турнир. Чехия — Австралия
4 февраля
3.35 Микст. Групповой турнир. Швеция — Австралия
Микст. Групповой турнир. Канада — Швейцария
Микст. Групповой турнир. Италия — Норвегия
8.35 Микст. Групповой турнир. Чехия — Италия
Микст. Групповой турнир. Китай — Канада
Микст. Групповой турнир. Великобритания — Австралия
Микст. Групповой турнир. Швеция — США
5 февраля
4.05 Микст. Групповой турнир. Австралия — Норвегия
Микст. Групповой турнир. Швейцария — Швеция
9.05 Микст. Групповой турнир. Китай — США
Микст. Групповой турнир. Чехия — Великобритания
Микст. Групповой турнир. Швеция — Канада
Микст. Групповой турнир. Австралия — Италия
14.05 Микст. Групповой турнир. Великобритания — Италия
Микст. Групповой турнир. Норвегия — Китай
Микст. Групповой турнир. Чехия — Швейцария
Микст. Групповой турнир. США — Канада
6 февраля
4.05 Микст. Групповой турнир. США — Чехия
Микст. Групповой турнир. Великобритания — Китай
9.05 Микст. Групповой турнир. Норвегия — Швеция
Микст. Групповой турнир. Австралия — Швейцария
Микст. Групповой турнир. Италия — Китай
Микст. Групповой турнир. Канада — Чехия
14.05 Микст. Групповой турнир. Канада — Австралия
Микст. Групповой турнир. Италия — Швеция
Микст. Групповой турнир. Швейцария — США
Микст. Групповой турнир. Норвегия — Великобритания
7 февраля
4.05 Микст. Групповой турнир. Швейцария — Норвегия
Микст. Групповой турнир. Канада — Италия
Микст. Групповой турнир. США — Великобритания
Микст. Групповой турнир. Чехия — Китай
8 февраля
Керлинг
9.05 Микст. Матч за 3-е место
14.05 Микст. Финал
9 февраля
15.05 Мужчины. Групповой турнир. Дания — Канада
Мужчины. Групповой турнир. США — Россия
Мужчины. Групповой турнир. Норвегия — Швейцария
Мужчины. Групповой турнир. Китай — Швеция
10 февраля
4.05 Женщины. Групповой турнир. Великобритания — Швейцария
Женщины. Групповой турнир. Дания — Китай
Женщины. Групповой турнир. Швеция — Япония
Женщины. Групповой турнир. Россия — США
9.05 Мужчины. Групповой турнир. США — Швеция
Мужчины. Групповой турнир. Норвегия — Канада
Мужчины. Групповой турнир. Китай — Россия
Мужчины. Групповой турнир. Великобритания — Италия
15.05 Женщины. Групповой турнир. Канада — Корея
Женщины. Групповой турнир. Швеция — Великобритания
Женщины. Групповой турнир. США — Дания
Женщины. Групповой турнир. Китай — Швейцария
11 февраля
4.05 Мужчины. Групповой турнир. Швейцария — Россия
Мужчины. Групповой турнир. Великобритания — США
Мужчины. Групповой турнир. Швеция — Италия
Мужчины. Групповой турнир. Дания — Китай
9.05 Женщины. Групповой турнир. США — Китай
Женщины. Групповой турнир. Канада — Япония
Женщины. Групповой турнир. Швейцария — Россия
Женщины. Групповой турнир. Корея — Великобритания
15.05 Мужчины. Групповой турнир. Россия — Дания
Мужчины. Групповой турнир. Великобритания — Норвегия
Мужчины. Групповой турнир. Канада — Швейцария
12 февраля
4.05 Женщины. Групповой турнир. Швеция — Канада
Женщины. Групповой турнир. Корея — Россия
Женщины. Групповой турнир. Япония — Дания
9.05 Мужчины. Групповой турнир. Италия — Китай
Мужчины. Групповой турнир. Канада — Швеция
Мужчины. Групповой турнир. Дания — Швейцария
Мужчины. Групповой турнир. США — Норвегия
15.05 Женщины. Групповой турнир. Россия — Япония
Женщины. Групповой турнир. Дания — Швейцария
Женщины. Групповой турнир. Великобритания — США
Женщины. Групповой турнир. Швеция — Китай
13 февраля
4.05 Мужчины. Групповой турнир. Норвегия — Швеция
Мужчины. Групповой турнир. Китай — Великобритания
Мужчины. Групповой турнир. США — Канада
Мужчины. Групповой турнир. Италия — Россия
9.05 Женщины. Групповой турнир. Дания — Великобритания
Женщины. Групповой турнир. США — Швеция
Женщины. Групповой турнир. Корея — Китай
Женщины. Групповой турнир. Швейцария — Канада
15.05 Мужчины. Групповой турнир. Великобритания — Дания
Мужчины. Групповой турнир. Швейцария — Италия
Мужчины. Групповой турнир. Китай — США
14 февраля
4.05 Женщины. Групповой турнир. Китай — Япония
Женщины. Групповой турнир. Канада — Россия
Женщины. Групповой турнир. США — Корея
9.05 Мужчины. Групповой турнир. Канада — Италия
Мужчины. Групповой турнир. Дания — Норвегия
Мужчины. Групповой турнир. Россия — Швеция
Мужчины. Групповой турнир. Швейцария — Великобритания
15.05 Женщины. Групповой турнир. Швейцария — Швеция
Женщины. Групповой турнир. Великобритания — Канада
Женщины. Групповой турнир. Япония — Корея
Женщины. Групповой турнир. Дания — Россия
15 февраля
4.05 Мужчины. Групповой турнир. Россия — Норвегия
Мужчины. Групповой турнир. Канада — Китай
Мужчины. Групповой турнир. Швейцария — США
Мужчины. Групповой турнир. Швеция — Дания
9.05 Женщины. Групповой турнир. Китай — Россия
Женщины. Групповой турнир. Швеция — Дания
Женщины. Групповой турнир. США — Швейцария
Женщины. Групповой турнир. Великобритания — Япония
15.05 Мужчины. Групповой турнир. Швеция — Великобритания
Мужчины. Групповой турнир. Италия — США
Мужчины. Групповой турнир. Норвегия — Китай
Мужчины. Групповой турнир. Россия — Канада
16 февраля
4.05 Женщины. Групповой турнир. Канада — США
Женщины. Групповой турнир. Швейцария — Корея
Женщины. Групповой турнир. Китай — Великобритания
9.05 Мужчины. Групповой турнир. Китай — Швейцария
Мужчины. Групповой турнир. Великобритания — Россия
Мужчины. Групповой турнир. Италия — Дания
15.05 Женщины. Групповой турнир. Корея — Дания
Женщины. Групповой турнир. Япония — США
Женщины. Групповой турнир. Россия — Швеция
Женщины. Групповой турнир. Канада — Китай
17 февраля
4.05 Мужчины. Групповой турнир. Дания — США
Мужчины. Групповой турнир. Швеция — Швейцария
Мужчины. Групповой турнир. Канада — Великобритания
Мужчины. Групповой турнир. Норвегия — Италия
9.05 Женщины. Групповой турнир. Япония — Швейцария
Женщины. Групповой турнир. Россия — Великобритания
Женщины. Групповой турнир. Дания — Канада
Женщины. Групповой турнир. Корея — Швеция
15.05 Мужчины. 1/2 финала
18 февраля
9.05 Мужчины. Матч за 3-е место
15.05 Женщины. 1/2 финала
19 февраля
9.05 Мужчины. Финал
15.05 Женщины. Матч за 3-е место
20 февраля
4.05 Женщины. Финал
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