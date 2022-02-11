Российские керлингистки уступили Швейцарии на Олимпиаде-2022
Женская сборная России по керлингу в матче Олимпиады-2022 уступили Швейцарии со счетом 7:8.
Для россиянок это второе поражение подряд. Ранее россиянки уступили США со счетом 3:9. В следующем матче сборная России встретится с Южной Кореей. Встреча пройдет 12 февраля и начнется в 04.05 мск.
Керлинг
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Круговой турнир
Швейцария — Россия — 8:7
США — Китай — 8:4
Канада — Япония — 5:8
Корея — Великобритания — 9:7
«Национальный водный центр».
Новости