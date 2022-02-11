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Сегодня, 11:47

Российские керлингистки уступили Швейцарии на Олимпиаде-2022

Сергей Разин
корреспондент

Женская сборная России по керлингу в матче Олимпиады-2022 уступили Швейцарии со счетом 7:8.

Для россиянок это второе поражение подряд. Ранее россиянки уступили США со счетом 3:9. В следующем матче сборная России встретится с Южной Кореей. Встреча пройдет 12 февраля и начнется в 04.05 мск.

Керлинг

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Круговой турнир

Швейцария — Россия — 8:7

США — Китай — 8:4

Канада — Япония — 5:8

Корея — Великобритания — 9:7

«Национальный водный центр».

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