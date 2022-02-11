Сборная России по керлингу одержала досрочную победу над Данией на Олимпиаде в Пекине

11 февраля на Олимпийских играх в Пекине мужская сборная России по керлингу сыграла с командой Дании в матче кругового турнира. Россияне одержал досочную победу со счетом -10:2.

Исход встречи решился в пятом энде, который россияне после ошибки соперников выиграли с разгромным счетом — 6:0.

В предыдущих матчах кругового турнира Олимпиады сборная России проиграла США (5:6), обыграла Китай (7:4) и уступила Швейцарии (3:6).

На групповом этапе выступают 10 сборных, лучшие четыре команды выйдут в полуфинал олимпийского турнира.

В состав сборной России на Олимпиаду вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.