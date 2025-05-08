Минута молчания памяти павших в борьбе с фашизмом: во сколько начнется и как пройдет 9 мая

Минута молчания в честь памяти погибших в ВОВ объявлена 9 мая в 18.55 мск

Минута молчания в честь памяти погибших в Великой Отечественной войне будет объявлена в пятницу, 9 мая. Начало — в 18.55 по московскому времени.

Трансляцию церемонии покажут на федеральных телеканалах страны и их сайтах, в том числе прямой эфир проведут Первый канал, «Россия 1», Пятый канал, РЕН ТВ и другие. Начало — в 18.55 мск.

Минута молчания впервые транслировалась в эфире в 1965 году. С тех пор акция ежегодно объявляется по всей России 9 мая в 18.55 в теле- и радиоэфире.

В 2025 году празднуется 80-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Утром в этот день на Красной площади состоится Парад Победы с участием пеших колонн, военной техники разных эпох и авиации Воздушно-космических сил.