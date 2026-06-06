«Диалог» стал победителем 10-го фестиваля Народной футбольной лиги

Московский «Диалог» обыграл в финале столичный «Маяк» и стал победителем 10-го розыгрыша всероссийского фестиваля Народной футбольной лиги (НФЛ).

Основное время финального матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти «Диалог» оказался сильнее со счетом 2:1. Команда в пятый раз выиграла НФЛ.

Третье место заняла команда МАЗ-ЮГ из Ростова-на-Дону, которая обыграла чемпиона Москвы этого сезона «БИП-Сервис» (2:1). Также в турнире участвовали коллективы из Екатеринбурга и Сыктывкара.

«Время летит очень быстро! Кажется, только недавно мы проводили первый сезон Народной футбольной лиги, а теперь состоялся уже десятый юбилейный фестиваль. Все эти годы мы развиваем любительский массовый футбол и благодарны всем, кто нам помогает в этом, — сказал ТАСС основатель и президент Народной футбольной лиги Гурам Аджоев. — Когда видишь, с какими эмоциями, каким настроением проходят матчи НФЛ, на душе становится тепло, и понимаешь, что все усилия не напрасны. Это самое дорогое, что может быть».

Народная футбольная лига была образована в 2016 году. Она объединяет футболистов-любителей в возрасте 45 лет и старше по всей стране.

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