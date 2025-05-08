Парад в День Победы: время начала и где смотреть трансляцию в прямом эфире 9 мая

Парад Победы на Красной площади пройдет в пятницу, 9 мая. Начало — в 10.00 по московскому времени. Шествие в честь 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной Войне продлится два часа.

Попасть на парад можно только при наличии специального приглашения, которые получают ветераны, труженики тыла, главы стран, военные чиновники, министры и журналисты.

Посмотреть парад Победы можно в прямом эфире на федеральных телеканалах. Например, на РЕН ТВ, Первом канале и «России 1». Также шествие покажут на онлайн-платформах и на больших экранах на улицах Москвы. Трансляция будет доступна и для пассажиров метрополитена и наземного транспорта.