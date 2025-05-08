Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Уведомления
Главная
Общество

8 мая, 13:30

Какие улицы перекроют в Москве на День Победы

В связи с проведением Парада Победы 9 мая в центре Москвы будет перекрыто движение
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
В связи с проведением парада Победы 9 мая в центре Москвы будет перекрыто движение, а также ограничат работу мобильного интернета.

С 05.00 до 08.00 будет закрыто движение по Проектируемому проезду №3502, Марксистской улице, Земляному Валу, а также Садовой-Черногрязской, Садовой-Спасской, Садовой-Каретной, Большой Садовой и Садовой-Кудринской улицах. Также нельзя будет проехать по Волгоградскому проспекту (от Люблинской улицы до Абельмановской улицы), на Садовом кольце (от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады).

С 05.00 до 13.00 будет изменено движение на Таганской улице (от Рогожского вала до Товарищеского переулка).

С 5:30 до окончания мероприятия перекроют Тверскую, 1-й Тверскую-Ямскую и улицы в пределах Бульварного кольца, Большую Никитскую, Моховую и Охотный Ряд, Петровку, Болотную, Солянку. Также закроют все центральные набережные.

С 10.00 до окончания мероприятий для транспорта закроют часть Волгоградского проспекта (от Люблинской улицы до Абельмановской заставы), Марксистскую улицу, участок Садового кольца (от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады).

Обратите внимание, что на участках перекрытий будет запрещена парковка.

С 10.00 в ЦАО и ЮВАО временно закроют часть подземных пешеходных переходов — на участке Садового кольца от станции метро «Маяковская» до улицы Новый Арбат и на Новом Арбате.

С 07.00 до окончания мероприятия станции метро «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина» будут работать только на вход и пересадку пассажиров.

Также 9 мая ограничат работу мобильного интернета в центре Москвы. Будут наблюдаться проблемы с СБП и банкоматами.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
Daily Express заявил о страхе Запада перед «Посейдоном»
На газопроводе в Омской области после взрыва произошло возгорание
Карпин отказался от 3 млн евро, на смену могут прийти Черчесов или Шахин. Что произошло после увольнения главного тренера «Динамо»
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
Франция поставит Украине 100 истребителей Rafale. Что нужно знать
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Минута молчания памяти павших в борьбе с фашизмом: во сколько начнется и как пройдет 9 мая

Актер Никифоров заявил, что не предполагал высокой популярности сериала «Молодежка»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости