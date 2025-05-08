Какие улицы перекроют в Москве на День Победы

В связи с проведением Парада Победы 9 мая в центре Москвы будет перекрыто движение

В связи с проведением парада Победы 9 мая в центре Москвы будет перекрыто движение, а также ограничат работу мобильного интернета.

С 05.00 до 08.00 будет закрыто движение по Проектируемому проезду №3502, Марксистской улице, Земляному Валу, а также Садовой-Черногрязской, Садовой-Спасской, Садовой-Каретной, Большой Садовой и Садовой-Кудринской улицах. Также нельзя будет проехать по Волгоградскому проспекту (от Люблинской улицы до Абельмановской улицы), на Садовом кольце (от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады).

С 05.00 до 13.00 будет изменено движение на Таганской улице (от Рогожского вала до Товарищеского переулка).

С 5:30 до окончания мероприятия перекроют Тверскую, 1-й Тверскую-Ямскую и улицы в пределах Бульварного кольца, Большую Никитскую, Моховую и Охотный Ряд, Петровку, Болотную, Солянку. Также закроют все центральные набережные.

С 10.00 до окончания мероприятий для транспорта закроют часть Волгоградского проспекта (от Люблинской улицы до Абельмановской заставы), Марксистскую улицу, участок Садового кольца (от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады).

Обратите внимание, что на участках перекрытий будет запрещена парковка.

С 10.00 в ЦАО и ЮВАО временно закроют часть подземных пешеходных переходов — на участке Садового кольца от станции метро «Маяковская» до улицы Новый Арбат и на Новом Арбате.

С 07.00 до окончания мероприятия станции метро «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина» будут работать только на вход и пересадку пассажиров.

Также 9 мая ограничат работу мобильного интернета в центре Москвы. Будут наблюдаться проблемы с СБП и банкоматами.