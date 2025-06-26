Статьи
26 июня, 20:48

Боец ММА Ахъядов осужден на 28 лет за убийство инспектора МАДИ в «Зарядье»

Второй Западный окружной военный суд приговорил бойца ММА Ламберда Ахъядова (внесен в РФ в перечень террористов) к 28 годам лишения свободы.

Спортсмен признан виновным в убийстве инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), которое произошло в конце 2022 года в парке «Зарядье» в Москве.

«Назначить Ахьядову наказание в виде 28 лет лишения свободы, первые 7 лет он будет отбывать в тюрьме», — говорится в приговоре, текст которого приводит ТАСС.

Боец ММА жестоко убил дорожного инспектора в Москве. Ему грозит до 20 лет тюрьмы

31 декабря 2022-го Ахъядов после конфликта напал на сотрудника МАДИ, нанеся ему 16 ударов ножом. От полученных травм 33-летний мужчина скончался.

Ахъядов последний поединок провел против Руслана Эмилбека Уулу в октябре 2019 года в рамках турнира ACA 100. В этом противостоянии Ламберд потерпел поражение единогласным решением судей. Всего на его счету девять побед и пять поражений.

Источник: ТАСС
