«Похороны не хочу. Кремируйте, прах высыпьте и забудьте». План Виктории Бони на случай смерти в горах

Российская телеведущая, модель, блогер Виктория Боня в интервью Спортсу» заявила, что у нее есть план на случай преждевременной кончины.

— Перед Эверестом ты составила завещание: кремировать в Катманду, а прах высыпать в корень дерева. Объясни.

— Да это мама была на нервах. Я же после двух ночей в базовом лагере заболела. Меня отвезли в госпиталь и сказали несколько дней просто ждать. А когда выздоровела, мама звонит: «Ну что, ты в Катманду и в Дубай?» А я-то обратно на Эверест. И ее понесло! Мы не первый раз на этой теме зарубаемся.

Тут еще дело в том, что мама видела Аню, мою подругу, которая погибла в горах. Они были знакомы, хорошо помнит ее. И вот у нее сидит страх. Ну и на эмоциях брякнула: «Ты завещание-то составила?» — «А какое завещание? Все наследство — дочери».

Понимаю, что это было защитное. Но мама спросила: а кто твое тело перевозить будет?

Ну я и сказала, что не надо с этим заморачиваться. Проще кремировать. Кстати, перед восхождением подписываешь документ, в котором указываешь, что делать с телом, если умрешь на Эвересте.

— Одна девочка попросила оставить там, но обязательно причесать волосы — чтобы красиво лежала.

Я выбрала кремацию. Перевоз, похороны — не хочу. Прах в дерево высыпали — все, забудьте и не вспоминайте, памятники тоже ставить не надо.