26 июня, 22:00

«На «Доме-2» я не орала и не ругалась». Как Викторию Боню воспринимают фанаты

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Как Викторию Боню воспринимают фанаты
Фото Alberto Terenghi, Keystone Press Agency, Global Look Press

Российская телеведущая, модель, блогер Виктория Боня в интервью Спортсу» объяснила, как нужно делать выводы о незнакомом человеке.

— Мне кажется, ты еще заложница своего образа. Боня — это «Дом-2», скандалы. И многие по инерции начинают воспринимать любое твое действие, включая достижения, негативно.

— Хорошо, но если мы посмотрим «Дом-2», я там всегда была человеком, который не орал и не ругался. Мне книгами писали эсэмэски, по 2-3 страницы. Люди удивлялись: «Вика, откуда в тебе столько этой выдержки?» «Дом-2» не показатель того, какой ты.

— А что показатель?

— Прямая речь. Я вот слышала много негатива и гадостей про Ким Кардашьян. Стало интересно, открыла ее интервью. И просто обалдела. Она так развита интеллектуально, ее речь прекрасно поставлена, Ким стала изучать законы и вести адвокатскую практику. Вытаскивает из тюрьмы людей, которые сидели по 20 лет ни за что. Вау! Плюс она красотка, у нее семья, миллиардный бизнес. Слушала и думала: какая же крутая!

А если бы я за истину воспринимала чужие разговоры, жила тем, что кто-то пережевал, выплюнул и меня этим накормил — это была бы жизнь не лучшего качества. Поэтому, если хотите сделать вывод о человеке, пообщайтесь. Нет такой возможности, посмотрите интервью.

