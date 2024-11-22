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Студенты-борцы в США теперь заколачивают миллионы. Все благодаря новой системе NIL - продаже прав на образ

Никита Горшенин
Корреспондент
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Соревнования по борьбе в студенческой лиге США в 2021 году
Соревнования по борьбе в студенческой лиге США в 2021 году.
Фото Getty Images
Озолотились и тренеры.

Студенческая система спорта в США - самая развитая в мире. Университеты обладают первоклассной инфраструктурой, на соревнования по лакроссу и гимнастике приходят по 40-50 тысяч человек, а футбольный матч может собрать 100 тысяч.

Игры транслируют телегиганты вроде ESPN, крупные корпорации делают с колледжами рекламные интеграции, в дни матчей алкоголя, еды и атрибутики на стадионе продается на миллионы долларов. 

Долгие годы самые крупные выгоды со студенческого бизнеса отходили студентам, представляющим популярные виды спорта: футбол, баскетбол, бейсбол, но в последние пару лет большие деньги дошли и до борцов. 

В 2021 году начала действовать программа NIL (Name. Image. Likeness. - Перевод с англ. Имя. Образ. Сходство), которая коренным образом изменила положение успешных атлетов колледжей из любых видов спорта. Теперь NIL дает им право контролировать и получать прибыль от использования своего имени и образа. В прошлом эти права ограничивались NCAA, но недавние изменения позволяют спортсменам монетизировать свой личный бренд, зарабатывать на рекламе и своем имени.

 
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Впервые мы услышали об этом от бойца UFC и бывшего колледж-борца Бо Никала. Он рассказал, что молодые студенты из его родного университета Пенн Стейт теперь зарабатывают больше него, видного бойца UFC, и он сильно жалеет, что сам не застал эру NIL. 

Боец ММА Бо Никал
Боец ММА Бо Никал.
Фото Global Look Press

Слова Никала были одним из толчков глубже узнать про американский студенческий спорт, и мы вышли на Вугара Оруджева, двукратного чемпиона мира по вольной борьбе, который с 2000 года живет в США и тренирует в колледже на Лонг-Айленде. Он подробно рассказал нам о том, что сейчас происходит в системе NCAA, и все рассказанное будет в нашем большом интервью, которое выйдет в понедельник.

А пока мы публикуем небольшой, но содержательный отрывок на тему доходов студентов-борцов. 

***

- Дэвид Тейлор на Олимпиаду в этом году не попал, и ему сразу предложили работу – Оклахома Стейт, главный тренер. Контракт дали 800 000 долларов в год. Он сразу сказал: «До свидания!» – и поехал.

Здесь есть такие университеты, не каждый, конечно, но есть. Кэл Сэндерсон, например, боролся в Айова Стейт, и ему Пенн Стейт предложил: вот тебе контракт 2,5 миллиона на пять лет. Это был первый человек, который такие номера получил тренером. И он сразу сказал: «Да». Университеты Big Ten, Большая десятка, там большие деньги дают тренерам. Последние четыре года в колледжах действует программа NIL, и студенты, особенно футболисты, баскетболисты, зарабатывают большие деньги. Я вот недавно своего ученика отправил, ему дали 500 000 долларов в год. И борцам дают большие деньги. Спенсер Ли в Айове получал миллион долларов в год. Чтобы боролся, рекламировал, представлял Iowa Wrestling.

- Спенсер Ли, который в Париже взял серебро в 57 кг. И когда он был молодым студентом, ему уже платили миллион долларов в год?

- Да. Он самый высокооплачиваемый борец, три раза выиграл NCAA. Ему Айова платила большие деньги и платит. Из всех, кого я знаю, борцов, ему платят больше всего.

- Откуда у Университета Айовы такие деньги?

- Университеты зарабатывают большие деньги от футбола. На игры по 100 тысяч человек приходят, продают там много алкоголя, хот-догов. Они большие деньги имеют. ESPN там всегда, трансляции, большой бизнес. Плюс Айову поддерживают большие корпорации, они из-за этого налогов платят меньше, там списания идут, write down. И благодаря таким деньгам Айова много и борцам платит.

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