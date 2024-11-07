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Сегодня, 15:30

Стать чемпионом мира для российских спортсменов — особый челлендж. Сейчас таких людей единицы

Петрову вернули золотую медаль чемпионата мира
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Абдулрашид Садулаев, Захар Петров, Артур Бетербиев.
Абдулрашид Садулаев, Захар Петров, Артур Бетербиев.
Фото Getty Images, Global Look Press, «СЭ»
«СЭ» собрал уникумов в одном списке.

Оговоримся — всех чемпионов перечислить, наверное, невозможно. Можно точно сделать вывод об олимпийских видах спорта (и то в случае с боксом придется оговориться, что чемпионы-профессионалы — это другое). Но в целом посчитать всех чемпионов мира затруднительно — ибо трудно провести грань между спортом и любительской забавой. На всякий случай скажем, что, помимо бодибилдинга и городков, которые есть в нашем списке, наши выиграли в 2024 году медальный зачет на чемпионате мира по борьбе корэш, гиревому спорту и вынесли всех на чемпионате по пахоте. Теперь вы знаете, что и там мы сильны и едины.

Через неделю в Минске стартует чемпионат мира по спортивному метанию ножей, также на днях пройдет главный турнир года в самбо, где, вероятно, будет решаться, кто поедет от сборной России на Всемирные игры-2025 (аналог Олимпиады по неолимпийским видам спорта).

Что касается олимпийских видов, то 90 процентов наших победителей — гребцы, которые через две недели после Олимпиады выиграли медальный зачет чемпионата мира. Тогда обладателями золота стали восемь человек: Захар Петров (трижды), Алексей Коровашков (дважды), Екатерина Шляпникова (дважды), Иван Штыль, София Штиль, Иван Дмитриев, Светлана Черниговская, Анастасия Долгова. Также неделю назад на чемпионате мира по борьбе в неолимпийских весовых категориях золото завоевал не допущенный на Олимпиаду Абдулрашид Садулаев, а в конце октября на чемпионате мира по велотреку в датском Баллерупе малозаметной прошла победа тренирующейся в «Крылатском» Яны Бурлаковой.

Некоторые из победителей — ниже.

Гребец на каноэ Захар Петров.
Гребец на каноэ Захар Петров.
Фото Global Look Press

Чемпионы мира 2024 года

Трехкратный: Захар Петров (гребля на байдарках и каноэ)

Захар сначала дважды занял четвертое место на Олимпиаде — в двойке и одиночке, но через две недели в Самарканде взял реванш — хотя и неполноценный, учитывая неполное представительство соперников. Легендарным стал финиш с переворотом на 500 метрах, когда Захар пересек финишную черту по сути под водой. Но поскольку при этом касался лодки, после нескольких апелляций аж через месяц Петрова признали победителем. Также он выиграл в двойке и четверке-миксте.

Захар Петров перевернулся на&nbsp;финише (на&nbsp;переднем плане). Каноист Петров перевернулся и упустил золото чемпионата мира на дистанции 500 м

Шестикратная: Анастасия Ковлешенко (городки)

Чемпионат мира проходил в белорусском Молодечно в августе. Были представлены сборные России, Белоруссии, Казахстана и Германии (костяк составляли русские немцы). Ковлешенко выиграла в личном качестве три дисциплины — русские, европейские и финские городки, а потом в них же взяла золото в команде России.

Малозаметная: Яна Бурлакова (велотрек)

24-летняя уроженка Ижевска выигрывала медали чемпионата мира еще до отстранения, но в 2024 году в нейтральном статусе поехала на чемпионат мира по велотреку и выиграла единственную медаль России — в гите, короткой спринтерской дистанции. В финале, что особенно приятно, на трех последующих местах оказались три представительницы страны-гегемона — Великобритании.

Взявший реванш: Абдулрашид Садулаев (борьба)

Садулаев завоевал шестой титул чемпиона мира, но в 2024-м, конечно, рассчитывал на третье подряд олимпийское золото, но МОК не включил его в список приглашенных, хотя на это выражал надежду даже принципиальный соперник американец Кайл Снайдер. По дороге к титулу россиянин расправился с другим американцем Дэвидом Тэйлором (Снайдера в Тиране не было), а в финале победил грузина Майсурадзе. За весь турнир он не дал соперникам набрать ни одного очка, а после победы пришлось вскидывать уже обе руки вверх — чтобы показать количество трофеев, как обычно делал Русский Танк.

Абсолютный: Артур Бетербиев (бокс)

В профессиональном боксе особая специфика, но не отметить супербой Бетербиева против Дмитрия Бивола невозможно. Бетербиев — гражданин не только России, но и Канады, но его победа широко праздновалась на российском Северном Кавказе. Победив Бивола, Артур стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, первым за 21 год.

Многократные и с флагом: сборная России по бодибилдингу

В конце сентября российские бодибилдеры громко съездили на чемпионат мира по бодибилдингу в Тегеране. Дело даже не в том, что в различных возрастных и весовых категориях россияне взяли 20 медалей, из которых девять золотых, а в том, что сборная приняла участие в турнире под флагом и в национальном статусе. Бодибилдинг стал первым за время отстранения видом спорта, который полноценно вернул нас в международную семью со всеми атрибутами.

Абдулрашид Садулаев
Артур Бетербиев
Захар Петров
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