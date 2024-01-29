Абдулрашид Садулаев: «Я знал, что Тажудинов взорвет, но не думал, что так быстро»

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о 19-летнем Ахмеде Тажудинове, который выиграл чемпионат мира по вольной борьбе в Сербии в 2023 году.

«Он тренировался у меня в зале, у нас один тренер. Я знал, что он взорвет, но не думал, что так быстро», — сказал Садулаев «СЭ».

Тажудинов родился в Дагестане, а с осени 2022-го выступает за Бахрейн. Садулаев снялся с поединка с Тажудиновым при счете 9:2 в пользу представителя Бахрейна. По предварительной информации, причиной такого решения стала травма шеи.