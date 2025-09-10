Садулаев вошел в состав сборной России по вольной борьбе на ЧМ в Загребе

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев вошел в состав сборной России по вольной борьбе на чемпионат мира в Загребе

Помимо 29-летнего Садулаева, который выступит в весовой категории до 97 кг, в состав национальной вошли Муса Мехтиханов (до 57 кг), Заур Угуев (до 61 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Сайын Казырык (до 70 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг), Ахмед Усманов (до 79 кг), Ибрагим Кадиев (до 86 кг), Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг), Магомед Курбанов (до 97 кг) и Абдулла Курбанов (до 125 кг).

Садулаев также является шестикратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы и семикратным победителем чемпионатов России.

Первенство мира по спортивной борьбе в столице Хорватии пройдет с 13 по 21 сентября.