Борец Садулаев пока не получил визу для участия в чемпионате мира в Хорватии

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал о статусе визы Абдулрашида Садулаева для участия в чемпионате мира в Загребе.

«Садулаев визу пока не получил. Ждем», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Ранее 30-летний Садулаев вошел в состав сборной на первенство мира в столице Хорватии. Турнир пройдет с 13 по 21 сентбря.

В прошлом году борец не смог выступить на чемпионате мира в Румынии, так как ему было отказано во въезде в аэропорту Бухареста. Также спортсмен не получил визу для участия в чемпионате Европы 2025 года в Братиславе.

Садулаев является двукартным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы и семикратным победителем чемпионатов России.