Мамиашвили рассказал о состоянии российских борцов после проверки в аэропорту Загреба: «Все хорошо»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в комментарии для «СЭ» рассказал о состоянии российских борцов после многочасовой проверки в аэропорту Загреба.

«Они в отеле, все хорошо. Сейчас спортсмены в гостинице, готовятся к соревнованиям. Завтра уже начнется борьба. Вся эта ситуация, конечно, крайне нервозная. Тем не менее поддерживаем ребят как можем. Духом они не падают. Хуже, когда совсем не допускают. Через это тоже надо пройти. К сожалению, есть такая тенденция, бог им судья. Мы должны быть сильнее этого», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Ранее в пятницу стало известно, что членов сборной России Заурбека Сидакова, Ахмеда Усманова и Абдуллу Курбанова несколько часов не выпускали из здания аэропорта.

Чемпионат мира в Хорватии пройдет с 13 по 21 сентября.