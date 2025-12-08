Россиянин Угуев номинирован на звание борца года по версии UWW

Россиянин Заур Угуев стал претендентом на звание спортсмена года по версии Объединенного мира борьбы (UWW) среди представителей вольной борьбы, сообщила пресс-служба организации.

В числе номинантов также представлены американцы Захид Валенсия и Кайл Снайдер, иранцы Рахман Амузад и Амир Заре.

В 2025 году 30-летний Угуев выиграл чемпионат мира в Загребе и чемпионат Европы в Братиславе. Всего на его счету теперь три победы на мировых первенствах. Также спортсмен является олимпийским чемпионом 2021 года. За достижения на Олимпиаде в Токио он был удостоен ордена Дружбы.