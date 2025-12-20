Двукратный чемпион России борец Мамедов будет выступать за Болгарию

Двукратный чемпион России по вольной борьбе Шамиль Мамедов сообщил, что сменил спортивное гражданство и со следующего сезона будет представлять Болгарию.

«Хочу поделиться важной новостью: со следующего сезона я буду представлять сборную Болгарии. Большое спасибо за доверие и возможность выступать и бороться за Болгарию — буду делать все, чтобы оправдать ожидания. Также хочу выразить благодарность Федерации спортивной борьбы России, всему тренерскому штабу, а также всем ребятам, с кем мы вместе работали и прошли большой путь за эти годы. Спасибо за поддержку, опыт и веру», — написал Мамедов в социальной сети.

24-летний Мамедов побеждал на чемпионате России в 2023 и 2024 годах. В 2023 году он завоевал бронзу на чемпионате мира.