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Садулаев — о подписании контракта с RAF: «Я остаюсь верен своей стране»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Абдулрашид Садулаев (слева).
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев ответил на негативные реакции на новость о том, что он подписал контракт с американской лигой Real American Freestyle (RAF).

Садулаев отметил, что для некоторых новость о подписании контракта «стала печальной». Он рассказал, что ранее неоднократно получал предложения о смене спортивного гражданства, но не собирается их принимать.

«С момента, как российская сборная оказалась под санкциями, я неоднократно получал и продолжаю получать предложения о смене спортивного гражданства от разных стран.

Но, как капитан сборной России, я остаюсь верен своей стране и намерен продолжать представлять ее на международной арене, в том числе в рамках RAF. Приоритетом для меня всегда были и остаются официальные внутренние и международные старты — чемпионаты России, Европы и мира», — написал Садулаев в соцсетях.

Также борец подчеркнул, что RAF — это частная организация, сравнив ее с НХЛ и UFC.

29-летний россиянин подписал контракт с RAF в январе 2026 года. Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы. Также он дважды выигрывал Европейские игры и один раз стал победителем Кубка мира по борьбе.

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Абдулрашид Садулаев
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