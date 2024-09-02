Мамиашвили — о смерти Медведя: «Он отодвинул человеческие рамки возможного, светлая ему память»

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о смерти советского и белорусского борца, трехкратного олимпийского чемпиона и семикратного чемпиона мира по вольной борьбе Александра Медведя.

«Любой мальчишка того и сегодняшнего поколения с первых шагов вписывает в себя все наследие, которое оставил Александр Васильевич. Я еще боролся в национальной сборной СССР, где Александр Васильевич был уже маститым, легендарнейшим чемпионом и судьей олимпийской категории.

Мы выезжали на чемпионаты мира и Европы, где он обслуживал соревнования в качестве одного из самых уважаемых и знающих судей. Долгая, близкая дружба нас связывала. Достаточно сказать, что этот человек отодвинул человеческие рамки возможного, став многократным чемпионом. Будем помнить его, стараться соответствовать традициям, которые он закладывал», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Медведь скончался на 87-м году жизни. Он был знаменосцем сборной СССР на Олимпийских играх 1972 года, а также имел звания заслуженного мастера спорта Советского Союза и заслуженного тренера СССР.

Александр Абустин