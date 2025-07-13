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13 июля 2025, 14:58

Матчевая встреча по вольной борьбе между сборными России и США пройдет 21 июля

Игнат Заздравин
Корреспондент

Профессиональной борцовской лиги (PWL) сообщила об организации матчевой встречи по вольной борьбе между сборными России и США.

Встреча пройдет в Будапеште (Венгрия) 21 июля.

«Борцы двух стран всегда были друзьями за ковром и принципиальными соперниками на ковре, и у матчевых встреч между двумя государствами большая история», — говорится в сообщении.

«На всех чемпионатах мира и Олимпийских играх в последние десятилетия самый большой интерес вызывают противостояния между российскими и американскими борцами. Встреча под рабочим слоганом «Борьба за мир» вызовет огромный интерес у любителей борьбы по всему миру.

Подчеркну, на борцовской арене мы с американцами всегда находили общий язык, а в 2013 году и вовсе бок о бок сражались за сохранение спортивной борьбы в программе Олимпийских игр, где одержали общую победу. Убежден, что вне зависимости от того, кто победит в Будапеште, это будет большая победа нашего вида спорта», — заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

21 июля, Будапешт, Венгрия.

Вольная борьба. PWL 9.

Матчевая встреча Россия — США.

До 57 кг. Муса Мехтиханов (Россия) — Люк Лилледаль (США)

До 61 кг. Муслим Мехтиханов (Россия) — Сет Гросс (США)

До 65 кг. Абасгаджи Магомедов (Россия) — Сиджей Компосито (США)

До 70 кг. Сайын Казырык (Россия) — Брюс Андониан (США)

До 74 кг. Магома Дибиргаджиев (Россия) — Джозеф Блейз (США)

До 79 кг. Мохьмад Насирхаев (Россия) — Дижей Хамити (США)

До 86 кг. Аманула Расулов (Россия) — Маркус Коулмен (США)

До 92 кг. Аманула Гаджимагомедов (Россия) — Майк Маккиавелло (США)

До 97 кг. Константин Пшеничников (Россия) — Джей Айелло (США)

До 125 кг. Зелимхан Хизриев (Россия) — Трент Хилджер (США)

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